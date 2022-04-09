傳柯文哲飆賴香伶「管好自己的狗」　鄭運鵬：從政沒尊嚴將出賣大眾

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

媒體報導，台灣民眾黨主席柯文哲因不滿中評會建議撤銷苗栗縣議員提名，痛罵中評會主委、賴香伶辦公室主任林恕暉「誰家的狗，自己回去管好」，讓賴委屈飆淚。對此，民進黨立委鄭運鵬9日受訪說，沒有人應該為了自己的工作受污辱，且若從政沒有尊嚴，未來一定出賣大眾利益，呼籲柯改過自己長期自詡「皇帝」的習慣。

賴香伶現正參與民眾黨桃園市長初選，鄭運鵬同被點名為代表民進黨參與選戰的潛在人選，適逢各黨備戰地方選舉時期，鄭運鵬今天為賴香伶抱不平說，賴香伶是他非常敬佩、長期捍衛勞動權力的民意代表，應該可以在民眾黨內捍衛同仁的權益，不應該因為意見不同就被黨主席辱罵是「畜生」、「狗」，這完全是職務上的霸凌。

鄭運鵬直言，如果從政沒有尊嚴的話，這樣的政治人物未來一定會出賣大眾的利益，「我從政以來，都授權我們辦公室的同仁，如果說當面、或者接到陳情電話，有辱罵我們、甚至飆髒話的，一律可以掛電話沒有關係」。

不過，鄭運鵬也說，如果民意代表沒有辦法捍衛自己的人格的話，不管在政策、國家尊嚴上，都不敢堅持自己應該遵守的原則和公眾利益，這是非常重要的事情。

此外，鄭運鵬向柯文哲喊話，工作上的倫理、要求，都不可能辱罵別人是豬是狗是畜生，這樣的管理文化在一個政黨裡面發生非常不可思議，呼籲柯應該向該同仁道歉，並改過自己長期自詡為「皇帝」、別人豬狗不如的習慣，沒有人應該要為了從政、工作或選舉受到任何人的污辱。