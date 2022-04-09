　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

減重界權威醫師幫助全台減下20萬公斤！只靠這招

▲▼七日孅,減重,哈孝遠,茶。（圖／品牌提供）

【企劃特輯】

衛福部就公佈18歲以上成人的過胖比例創新高達到47.97%，等於每2個成年人就有一位體重過重！這狀況在專業醫師眼中看見極大警訊。

▲▼七日孅,減重,哈孝遠,茶。（圖／品牌提供）

喝茶，也能喝出易瘦體質

中山醫學大學附設醫院「中西整合醫療科」林榮志醫師表示，現代人吃東西較油膩、又特別偏愛重口味，這些飲食方式都是造成身體肥胖的主因，不但營養不均、也容易引發各種疾病；因此將天然漢方成份，結合西醫萃取技術保留精華，研發出這款「七日孅」，讓一般人能夠在生活中就用喝茶的方式養出「易瘦體質」。

七種天然漢方黃金比例　三段式徹底瘦身

七種有效的天然漢方成份，包括第一階段要幫助腸道清除毒素、去除宿便油便的「決明子及望江南」，體內腸壁的油脂廢物清除了，七天後連肚子都感覺平坦許多！第二階段進入「高排燃」階段，加入這幾年超人氣的「藤黃果」，這一次選用的美國超級藤黃果，其中HCA含量是其它藤黃果的3~4倍，它是最人氣的減肥聖品，能做到阻隔碳水化合物形成膽固醇和脂肪，也能同時抑制食慾、增加細胞燃燒氧化。最後一個階段要做到淨化纖體，就要透過「洛神花、荷葉、甜菊、仙楂」這幾個成份幫助體內的循環、不讓多餘脂肪被吸收，才能持續保持健康窈窕的好身材。

▲▼七日孅,減重,哈孝遠,茶。（圖／品牌提供）

哈孝遠三段式瘦身　一天一杯漢方「七日孅」愈喝愈瘦

哈孝遠從開始飲用「七日孅」冷泡茶包後，45天就瘦了12公斤，目前體重更持續往下，最重要的是只靠喝茶讓他在過程中輕鬆不感受到負擔，方便的飲用方式無論是出門錄影或外景只要有一杯水就可以完成。「七日孅」裡七種有效的天然成份，包括第一階段要幫助腸道清除毒素、去除宿便油便的「決明子及望江南」；第二階段「高排燃」選用能做到阻隔碳水化合物形成膽固醇和脂肪的超人氣減肥聖品「藤黃果」；最後一個階段要做到淨化纖體，就要透過「洛神花、荷葉、甜菊、仙楂」以上成份幫助體內的循環、不讓多餘脂肪被吸收，持續保持窈窕好身材、短時間內就能感受到健康輕盈。

▲▼七日孅,減重,哈孝遠,茶。（圖／品牌提供）

●搶孅體驗組：https://lihi1.com/FQDih　
●MOMO孅搶先盈組：https://lihi1.com/ePg72
●客服電話：080-037-3738
●粉絲專頁：https://lihi1.com/Ji2mt　
 

►西莎特價了！讓狗狗吃得開心又健康

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
金正恩飆罵「醜死了！」　怒拆5星豪華郵輪飯店
越獄犯狂踩129公里！　鄭文燦：為跟隨大甲媽起駕進香
快訊／北市圓環旁大火！　濃煙竄天
快訊／台南鐵板掉落！1人無生命跡象　1人臟器外露
快訊／勞保局員工確診！　66人緊急採檢
快訊／被柯文哲嗆「管好自己的狗」！　賴香伶怒了
快訊／苗栗今增2確診！　八方雲集3足跡曝光
賣茶妹直播走光！起底是大甲媽禮生　IG辣照被搜出
快訊／桃園某科技大廠爆群聚染疫！　鄭文燦證實了
私人車位被霸占！他1招釣車主　一票全拍手
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

肥胖者必看！靠這招哈孝遠45天狂瘦12k

風靡減重界醫師研發減重茶　一天一包就能瘦

減重界權威醫師幫助全台減下20萬公斤！只靠這招

雙料影后賈靜雯不設限！無關尺度　解放只為ONE BOY

【廣編】愛之味、魔咕飲全新力作　推出新品口味「鳳梨康普茶」

美戰迷收藏再+1！愛心版月光權杖開放預購只有7天　限時不限量

超商獨家「6款抹茶新品」！柚見抹茶雪酪超欠吃　銅鑼燒咬下爆餡

撞臉潘瑋柏！余祥銓30天狂甩12公斤　鹹魚翻身成為「銷售男神」

網友激推日式風味醬油買一送一　社團鄉民：快囤貨

今天開跑！速食店連2周「8大夯品買1送1」　漢堡、點心通通有

「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據

豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

運將「臨停路中」騎士想超車　對向機車閃避不及撞成一團！

EXO出道十週年！一起回憶青春～　張藝興發歌：是結束也是新開始

嘉義轎車失速打滑撞進鐵軌　遭火車拖行400m駕駛死亡

未成年懷孕！貓爸是誰不知道 5個月虎斑照出3胎...愛媽嚇壞

議員戴寧奔喪「送別亡父」　淚崩哭喊：爸爸我會堅強

減重界權威醫師幫助全台減下20萬公斤！只靠這招

雙料影后賈靜雯不設限！無關尺度　解放只為ONE BOY

【廣編】愛之味、魔咕飲全新力作　推出新品口味「鳳梨康普茶」

美戰迷收藏再+1！愛心版月光權杖開放預購只有7天　限時不限量

超商獨家「6款抹茶新品」！柚見抹茶雪酪超欠吃　銅鑼燒咬下爆餡

撞臉潘瑋柏！余祥銓30天狂甩12公斤　鹹魚翻身成為「銷售男神」

網友激推日式風味醬油買一送一　社團鄉民：快囤貨

今天開跑！速食店連2周「8大夯品買1送1」　漢堡、點心通通有

【廣編】不凡尊榮之最　大摩璀璨21年閃耀全新磅礴上市

限時5天！大同3C搶攻換季最有感　買空調送液晶電視

男偶像藥妝店行竊遭逮！演《假面》英雄卻做壞示範　超慘下場出爐

只放「有惡犬勿入」警告牌不綁繩　害婦遭猛咬受傷...飼主GG了

北藝中心限時開賣「迷因滷味」！官方認證哏圖100%實體化還可以吃

裝潢大理石電視牆！花5萬得到「1片石板」　全場酸：少了花海

大甲媽提早1小時進彰化！縣府廣場中庭供香客休息　54床位秒殺

民航局所屬機關對遠航求償　張綱維認為民航局違法撤照應由該局買單

美傭兵衝烏克蘭前線怒飆「X的只有垃圾武器」　俄棄戰友屍讓狗啃

「柯文哲稱中評會主委是狗」　林鶴明：連對人的基本尊重都沒有

體驗遊艇自駕、當一日船長！　「大鵬灣帆船生活節」今登場

快訊／北市圓環旁宮廟竄火舌　人員傷亡不明消防搶救中

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

消費熱門新聞

大同3C搶攻換季最有感　買空調送液晶電視

速食店連2周「8大夯品買1送1」

Hennessy x NBA 潮玩籃球場

HEBE揭密：細節過好日常幸福爆表

余祥銓30天狂甩12公斤

減重界權威醫師幫助全台減下20萬公斤！只靠這招

美式賣場巧遇好物日本尪直搬2箱

超商咖啡杯變身「縮小版icash2.0」

超商6款抹茶新品！柚見抹茶雪酪超欠吃

日式風味醬油最後五天買一送一

全聯漫威公仔集全套可抽「65萬鋼鐵人」

速食店「超殺優惠券」嗑爆買1送1

頂呱呱一斤雞加碼3天！肯德基1元爽吃炸雞

本土疫情狂燒！超商賣場「快篩試劑」銷量破5倍↑

更多熱門

相關新聞

減重好難？　這「9大方法」快筆記

減重好難？　這「9大方法」快筆記

「減肥之路好困難」這是你的心聲嗎？為了成功減肥，付出好多努力，可是好像成果不太明顯，難免會失落沒動力，其實有可能是因為你用錯方法了，如果方式用不對，順利達到目標的時間就會拉越長，對此，有營養師分享「減重9大方法」提供給民眾參考，希望大家都能有效率地達成減重目標！

減重必看！營養師曝「中式早餐熱量表」

減重必看！營養師曝「中式早餐熱量表」

比168更簡單的「53535」瘦身法！

比168更簡單的「53535」瘦身法！

營養師曝「吃早餐減重5原則」

營養師曝「吃早餐減重5原則」

營養師教7個好習慣，不運動也能減肥

營養師教7個好習慣，不運動也能減肥

關鍵字：

七日孅減重哈孝遠

讀者迴響

熱門新聞

即／台北內湖驚傳火警！居民受困警消急搶救

大甲媽剛起駕1小時爆「多人鬥毆」　大甲溪橋驚見格鬥場

跟正妹約砲！3男摸黑爽玩17次　隔天下體摸到屎崩潰

街友車震人妻被毆變網紅！獲贈豪宅爽搭私人機

不愛愛「6種可怕後果」曝光！研究：腦袋會變遲鈍

廖老大兒超正女友爆整型！本人親回應

即／高雄街頭隨機攻擊　2男遭酒瓶狠砸頭

不是隱藏版！清心最頂飲料「網友狂推它」

萬丹泥火山噴發　泥漿灌宮廟...恐怖畫面曝！

八德外役監越獄受刑人　逃亡11小時台中落網

中科院「極音速飛彈」震懾全球　神祕「護國神山」團隊首曝光

鄰居每天傳巨大碰撞聲　竟撞破天花板跌進他家

封城缺糧居民竟喊「吃7樓黑人」　本尊現身驚呆

女星錄影遭霸凌吃「剩下便當」！差點崩潰痛哭

不斷更新／本土校園疫情連爆　全台15縣市185校停課防疫

更多

最夯影音

更多
「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據

「給任何大陸人2年破我紀錄」　廖老大霸氣公開美國車涯數據
豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠

豪車違停堵路！消防車過不去　為趕救援直接撞開...駕駛認賠

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

男惡整Siri幫讀超長備忘錄　轉音唸到快斷氣網瘋實測XD

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

美國男挑戰「每日生肉實驗」　羊睪丸、牛大腦直接啃下肚

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

被加進「飆股詐騙群組」！　他狂刷貼圖30秒反制遭踢出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面