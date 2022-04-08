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看謎片被抓包！女友怒轟「精神出軌」　他無奈：連玩很大都要轉台

渣男,滑手機,交友軟體,單身狗,談戀愛,痴漢。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO看謎片被女友發現後，現在連《玩很大》都要轉台。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者謝欣辰／綜合報導

情侶交往期間，難免都會發生另一半吃醋的情況。有位網友在《匿名公社》表示，偷看謎片時被女友抓包，對方氣炸怒轟「精神出軌」，讓他現在連《玩很大》都要快速轉台，「因為裡面波濤洶湧」。

原PO表示，女友本身就是妻管嚴，尤其非常不喜歡原PO看其他女生，「社群軟體也不能追蹤網美」，原PO本來覺得沒差，「反正就是宅宅一個，看看動漫還算過很愜意」，沒想到有天在看謎片時，卻被女友發現。

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女友當場氣炸，痛罵原PO「精神出軌」，原PO花了好大的力氣才安撫好女友，「不過這幾天就特別敏感，連看電視有出現《綜藝玩很大》的廣告，我都要趕快轉台」，只因為裡面很多「波濤洶湧」，但讓原PO更無奈的是，在這麼敏感的時期，竟然被女友看到朋友卻傳了辣妹清涼照給他，「我們已經冷戰一禮拜了」，原PO不禁問道「該怎麼阻止她不要走？」

貼文一出，網友紛紛回應，「你沒有讓她有安全感吧，不然就是她自己很沒信心」，「就算復合了兩個人也在一起過不久，認真」，「她管嚴是因為心虛，反制查她的水表」，「男生都喜歡自己得不到的」，「看片還好吧？會不會管太多」。

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