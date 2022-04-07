高檔鵝肝開價7千　3年賣3596份全是假的...知名餐廳主廚慘了

▲「家蒂諾餐廳」被爆用「鴨肝」代替「鵝肝」販售，負責人判刑5月。（圖／翻攝自Google Maps）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名盧姓男子帶妻子到「家蒂諾鐵板燒」，花了7千多元點了「法國鵝肝海陸套餐」，本來以為享用到了高檔鵝肝料理，但後來在網路發現有該店員工爆料，指店內標榜使用的鵝肝其實是以低價鴨肝冒充，盧不滿被騙提告後，高雄高分院先前將鐵板燒李姓負責人依詐欺罪判處有期徒刑5個月；而洪姓主廚掩護造假，近日也遭高雄地院依詐欺罪判刑4月。

判決指出，盧姓男子與妻子在2016年9月9日，到高雄高價位知名餐廳「家蒂諾鐵板燒」用餐，該店標榜稀少價高的「鵝肝」料理來吸引顧客，盧男點了菜單中7216元的「法國鵝肝海陸套餐」。

但用餐完1個多月後，盧男無意間在PTT網站上發現有「家蒂諾」的離職員工出面爆料，店裡提供的「鵝肝」都是用較便宜的「鴨肝」魚目混珠，盧男致電到鐵板燒餐廳求證，沒想到餐廳竟也坦承屬實，盧男不甘花了不斐的價格竟吃到假的「鵝肝」，報警舉發該餐廳。而家蒂諾餐廳接獲來電，知道東窗事發，隔天還緊急將菜單上的鵝肝全部改掉。

檢警介入調查發現，家蒂諾自從2013年10月開幕，菜單上就標示提供「鵝肝」料理，但直到2016年9月盧男到餐廳用餐，該店從來沒有使用真正的「鵝肝」，顧客在不知情的情況下受到誤導，花了高價卻吃到不符合價值的假冒品，將李姓負責人與洪姓主廚等人依詐欺罪起訴。

李姓負責人坦承有以鴨肝冒充鵝肝的部分，但矢口否認詐欺犯行，辯稱是因鵝肝產地有禽流感、無法順利進口，才提供與鵝肝相同等級之「高級鴨肝」代替，更表示「鴨肝」佔餐價的比例僅有600元，經計算還有虧損，不會為了600元而詐騙。

高雄高分院認為家蒂諾餐廳屬高單價位，餐點價格從1980元起至6580元不等，因其專業性高、消費者自然會相信對產品有較高管理能力，也相信菜單標榜屬實，但竟用鴨肝冒充價高的鵝肝，員工向客人介紹時也都沒事先說明，客觀上已對顧客使用詐術。

而經過計算，開業以來共賣出3596份品名含有「鵝肝」的餐點，總銷售金額高達1558萬5600元，獲利頗豐，高分院去年依照詐欺取財罪，處李姓負責人5個月徒刑定讞；另外洪姓主廚明知使用不實食材，也是共犯，近日高雄地院判決出爐，依照詐欺取財罪處有期徒刑4個月，皆可易科罰金。