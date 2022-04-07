　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高檔鵝肝開價7千　3年賣3596份全是假的...知名餐廳主廚慘了

▲「家蒂諾餐廳」被爆用「鴨肝」代替「鵝肝」販售，業者判刑1年半 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲「家蒂諾餐廳」被爆用「鴨肝」代替「鵝肝」販售，負責人判刑5月。（圖／翻攝自Google Maps）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名盧姓男子帶妻子到「家蒂諾鐵板燒」，花了7千多元點了「法國鵝肝海陸套餐」，本來以為享用到了高檔鵝肝料理，但後來在網路發現有該店員工爆料，指店內標榜使用的鵝肝其實是以低價鴨肝冒充，盧不滿被騙提告後，高雄高分院先前將鐵板燒李姓負責人依詐欺罪判處有期徒刑5個月；而洪姓主廚掩護造假，近日也遭高雄地院依詐欺罪判刑4月。

判決指出，盧姓男子與妻子在2016年9月9日，到高雄高價位知名餐廳「家蒂諾鐵板燒」用餐，該店標榜稀少價高的「鵝肝」料理來吸引顧客，盧男點了菜單中7216元的「法國鵝肝海陸套餐」。

但用餐完1個多月後，盧男無意間在PTT網站上發現有「家蒂諾」的離職員工出面爆料，店裡提供的「鵝肝」都是用較便宜的「鴨肝」魚目混珠，盧男致電到鐵板燒餐廳求證，沒想到餐廳竟也坦承屬實，盧男不甘花了不斐的價格竟吃到假的「鵝肝」，報警舉發該餐廳。而家蒂諾餐廳接獲來電，知道東窗事發，隔天還緊急將菜單上的鵝肝全部改掉。

檢警介入調查發現，家蒂諾自從2013年10月開幕，菜單上就標示提供「鵝肝」料理，但直到2016年9月盧男到餐廳用餐，該店從來沒有使用真正的「鵝肝」，顧客在不知情的情況下受到誤導，花了高價卻吃到不符合價值的假冒品，將李姓負責人與洪姓主廚等人依詐欺罪起訴。

李姓負責人坦承有以鴨肝冒充鵝肝的部分，但矢口否認詐欺犯行，辯稱是因鵝肝產地有禽流感、無法順利進口，才提供與鵝肝相同等級之「高級鴨肝」代替，更表示「鴨肝」佔餐價的比例僅有600元，經計算還有虧損，不會為了600元而詐騙。

高雄高分院認為家蒂諾餐廳屬高單價位，餐點價格從1980元起至6580元不等，因其專業性高、消費者自然會相信對產品有較高管理能力，也相信菜單標榜屬實，但竟用鴨肝冒充價高的鵝肝，員工向客人介紹時也都沒事先說明，客觀上已對顧客使用詐術。

而經過計算，開業以來共賣出3596份品名含有「鵝肝」的餐點，總銷售金額高達1558萬5600元，獲利頗豐，高分院去年依照詐欺取財罪，處李姓負責人5個月徒刑定讞；另外洪姓主廚明知使用不實食材，也是共犯，近日高雄地院判決出爐，依照詐欺取財罪處有期徒刑4個月，皆可易科罰金。

►好好聞啊！韓國熱門擴香非買不可

ET快訊
快訊／阿妹小巨蛋演唱會爆確診足跡　上萬歌迷剉咧等
陳美鳳喜秀左手無名指「3克拉300萬鑽戒」　羞曝：有伴了
快訊／台鐵「台北車站員工確診」！上班動線曝光
快訊／大樓主委攀水塔抓漏　失足墜落「頭著地」送醫不治
高檔鵝肝開價7千　3年賣3596份全是假的...知名餐廳主廚
周杰倫疑心臟出問題　昆凌「發12字」曝他現況
1號颱風「馬勒卡」估今晚生成　強度上看中颱！
長榮國際變天　張國華首發聲：願意退出集團
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

護理師幫插尿管驚見尻槍　他喊：我想XX！不起訴原因曝

快訊／大樓主委攀水塔檢查漏水　失足墜落「頭著地」送醫不治

高檔鵝肝開價7千　3年賣3596份全是假的...知名餐廳主廚慘了

搶貓大戰！她認養2幼貓「託友人照顧」　3年後返台要不回怒告

獨／確診司機送貨進北所　急篩管理員+收容人！40人PCR結果曝

小黃「高架橋飄移」撞護欄...後車不敢超塞爆！肇事原因曝

快訊／北市信義區意外！男攀頂樓水塔跌落無生命跡象

驚悚！9樓安裝室外機意外墜落　桃園冷氣工人送醫不治

快訊／彰化女大生負氣離家落海失蹤　吉安海域碼頭區尋獲遺體

杰尼龜不認輸還狂酸　廖老大：發現他賴皮...100萬捐不捐無所謂！

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

許維恩凍卵完痛爆吼：把我丟在家！　王家梁投降「現在洗車都有陰影」

連假物流司機紙箱「整疊拋」　貨物扔進車倒成堆引正反論戰

統神教力量人「細菌英文發音」　晨晨唸錯：北七逆阿...被罰站

VIVIZ重現GFRIEND《時間流逝》逼哭泫雅　隊長所願100%命中選曲：你們的身後有我

開始錄囉！3柴初見聽關鍵字　1秒配合演「翻臉互嗆」媽笑翻

護理師幫插尿管驚見尻槍　他喊：我想XX！不起訴原因曝

快訊／大樓主委攀水塔檢查漏水　失足墜落「頭著地」送醫不治

高檔鵝肝開價7千　3年賣3596份全是假的...知名餐廳主廚慘了

搶貓大戰！她認養2幼貓「託友人照顧」　3年後返台要不回怒告

獨／確診司機送貨進北所　急篩管理員+收容人！40人PCR結果曝

小黃「高架橋飄移」撞護欄...後車不敢超塞爆！肇事原因曝

快訊／北市信義區意外！男攀頂樓水塔跌落無生命跡象

驚悚！9樓安裝室外機意外墜落　桃園冷氣工人送醫不治

快訊／彰化女大生負氣離家落海失蹤　吉安海域碼頭區尋獲遺體

杰尼龜不認輸還狂酸　廖老大：發現他賴皮...100萬捐不捐無所謂！

索取踴躍！基隆「愛心篩檢」　暖暖區13里3880劑領取一空

陽耀勳不爽判決怒丟棒　直接被主審趕出場

快訊／上萬歌迷剉咧等！　阿妹小巨蛋演唱會爆確診足跡

辦國際記者會喊無罪　保外就醫的陳水扁這些年踩了多少紅線？

快訊／周天成今複驗二採結果陰性！　最快今晚轉到飯店隔離

熊熊自曝「修圖前＆後對比」：基本上可以整形五官！　網狂誇超美

疫情延燒本土校園　單日暴增72例、累計近1200例

地震警報深夜狂響！她見男友「下意識舉動」…崩潰取消婚宴

8款夢幻甜點吃到飽！漢來海港甜點季4／9開跑　50樓Cafe推羊肉美食季

鳳凰衛視被認定為陸資　陸委會：其他傳媒違規也將依法查處

超胸女完勝現任！前男友死盯壯觀巨球　％％興奮爆表關鍵曝

社會熱門新聞

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

南投9歲童墜7樓亡　母聽巨響查看崩潰

竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

警察上酒店　鄉民譏：拿生命喝酒拼升官

快訊／台61爆嚴重車禍！曳引車頭卡「T霸看板」變形翻車

自行車騎士遭逼車　高檔單車下秒成廢鐵

台北市公寓暗藏葬儀社　「天天招魂」小孩看到都會怕

闆娘跟男伴激戰被偷拍　警方出面了

杰尼龜不認輸還狂酸　廖老大：100萬捐不捐無所謂

「未來男友」深夜擅闖寺院拍靈異片全遭判刑

賣假包判刑2年半　丁小芹假釋獲准最快下週出獄

即／女大生負氣離家落海失蹤　尋獲遺體

狂PO前女友高中裸照　渣男1原因罕見遭重判

更多熱門

相關新聞

打手槍害攝護腺肥大？　處男單日2發求診

打手槍害攝護腺肥大？　處男單日2發求診

高雄市一名年輕人前往泌尿科診所看診相當焦慮，表示近期「自慰」後，覺得解尿困難，非常擔心會不會因此攝護腺肥大，這讓國內知名泌尿科女醫師張美玉一頭霧水，強調「自慰是非常健康，而且非常安全的釋放」，除非是「病態式」，就是類似強迫症一天要自慰6到7次，沒有自慰情緒就會失控，才建議就診。

高雄新成屋大缺貨！　小港剩3戶、這區庫存掛蛋

高雄新成屋大缺貨！　小港剩3戶、這區庫存掛蛋

即／高雄3酒店狂燒62例！市府急發6000細胞簡訊

即／高雄3酒店狂燒62例！市府急發6000細胞簡訊

即／高雄82處海量足跡曝　家樂福、大遠百入列

即／高雄82處海量足跡曝　家樂福、大遠百入列

即／高雄+59　2酒店「金芭黎、帝堡」也中了

即／高雄+59　2酒店「金芭黎、帝堡」也中了

關鍵字：

高雄鐵板燒家蒂諾高檔餐廳鵝肝鴨肝冒充

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳今天病例500+、本土達380　陳時中證實

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

廖老大8.72秒擊敗他！　杰尼龜「不演了」凌晨發片

東港「球棒猴」攔車砸窗！慘遭猛撞反擊　影片曝光網狂讚

南投9歲童墜7樓亡　母聽巨響查看崩潰

竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾

飆531例！全場淡定　驚曝「1數據炸了」才要怕

快訊／確診破500！本土暴增382例「續創新高」

醫曝「陰莖平均尺寸」　教你靠1招變長2.5公分！

基隆讀大學回屏東確診！足跡「都在家」幫QQ

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

自爆交往韓團成員「被酸長得醜」　小S節目班底親回應！

快訊／確診6天後病況曝光　咳嗽31.5%、流鼻水11%、發燒3.7%

涼麵闆娘全裸激戰遭偷拍「關店搬走了」

不斷更新／14縣市133校大停課！陳時中：下週檢討標準

更多

最夯影音

更多
打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！
老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面