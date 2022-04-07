永康街冰店母子挨告　為1坪大土地與鄰反目...硬架U形管下場曝

▲永康街知名冰店(右側)為了鄰居門前1.2坪土地(紅圈處)所有權、通行權官司纏訟10年。（圖／翻攝Google地圖）

記者劉昌松／台北報導

台北市永康街知名芒果冰店因為主張隔壁門前約1.2坪土地所有權，與謝姓鄰婦纏訟10年，謝婦認為這塊土地不大，卻是營業用地前的通行出入口，雙方在民事訴訟上堅不讓步，謝婦另外提告指控，冰店賴姓負責人和母親故意在土地上架設U形管，阻撓進出，台北地檢署調查後，7日依強制、違反《個資法》等罪起訴賴姓母子。

事發的冰品店前身是為台灣打出「芒果冰」名號的「冰館」，不過冰館在2010年起，陸續發生老闆夫妻拆夥爭產等負面新聞，最終宣告歇業，隔年房東將冰館所在的5坪店面賣給連鎖餐飲業者，變身為「思慕昔」冰店，多年來仍有不少觀光客會到永康街一嚐知名的芒果冰。

不過新店開張沒多久，思慕昔的賴姓負責人和母親，就開始與隔壁店面房東發生糾紛，主因是賴母當初買地時，同時也取得了隔壁店門口的4.2平方公尺(約1.2坪)土地共有權，賴母提起民事訴訟，要求隔壁謝姓婦人應拆除地上的木造階梯等佔有物。

▲不少觀光客會專程到永康街吃一碗知名的芒果冰。（示意圖／記者許力方攝）

由於這塊外觀呈狹長三角形的土地，的確是由賴母和其他地主共同持有，謝婦無法證明曾獲得授權使用，因此在拆屋還地官司部分，最高法院2019年裁判確定，謝婦敗訴。

謝婦不滿無法使用土地，將影響出租營業，另外在2016年提告主張，土地是店面與永康街巷子的唯一進出通道，要求賴母應容忍「袋地通行權」，謝婦在這件官司中多次獲得勝訴，目前仍在高院民庭更審中。

就在雙方民事訟送期間，謝婦另外提告指控，賴母和兒子涉嫌在2018年初，指使2名工人，在她的店面前爭議土地上架設6支U形管，妨害進出自由等多項罪名，原本檢察官3度處分不起訴。

經高檢再議發回，北檢第4度調查後認為，賴姓母子不顧鄰居在場勸阻，執意架管，的確涉嫌強制罪，另外未經遮掩就張貼民事判決全文，也涉嫌違反《個資法》，因此將賴姓母子提起公訴，至於2名聽命執行的工人仍獲不起訴。