快訊／東南水泥慘了！不只雙鐵討7863萬　高市府也要求償600萬

▲東南水泥公安意外現場。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者賴文萱／高雄報導

東南水泥4月1日發生工安意外，造成高鐵斷電、雙鐵停駛，影響旅客破12萬人，交通部長王國材表示，高鐵公司將向東南水泥求償6680萬、台鐵求償1183萬，加起來共7863萬元。此外，高雄市政府同樣也委任律師，將向東南水泥求償600萬。

東南水泥因進行水泥高塔拆除工程時施工不慎，導致高鐵、台鐵上百班列車班次受到影響，由於適逢清明連假返鄉期間，造成市民返鄉行程嚴重延誤。高雄市政府今天表示，市府除已對東南水泥及炯德營造廠裁處重罰、勒令停業，並依公共危險罪移送法辦外，市府也委任律師，向東南水泥請求民事賠償600萬。

高市府認為，東南水泥公司欠缺企業應有的社會責任感，該公司針對事故期間，適逢清明連假前夕，民眾返鄉疏運高峰階段，旅客人數眾多，雙鐵停駛引發交通大亂，共影響12.6萬名旅客行程嚴重延誤並大受影響，對此高市府已委任律師，向東南水泥公司求償到底。

▲東南水泥施工不慎，造成高鐵主線中斷，台鐵配合搶修執行斷電，總計影響雙鐵上百班列車，逾12萬名乘客。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市府表示，東南水泥本月1日因進行水泥高塔拆除工程時，施工不慎致台電電塔倒塌，造成高鐵主線中斷，台鐵配合搶修執行斷電，總計影響雙鐵上百班列車，逾12萬名乘客。根據交通部統計，高鐵有79班列車、11萬4000名乘客受影響；台鐵也估計，有30列次、1萬2000名乘客受影響。

高市府指出，東南水泥導致數萬名旅客行程受有延誤，影響甚鉅。市府在事發當下，立即出動工務、消防、警察、交通、捷運、勞工及環保等相關局處出動支援，除調度轄內客運公司協助雙鐵進行旅客接駁事宜，加開及延長捷運班次，以確保旅客權益，分別支出接駁調度費用、現場協助台電、高鐵搶修及清理等費用，並受有其他損害，求償新臺幣約600萬元。市府針對上開金額，已委請律師研議依民法第172條、第184條等相關規定提起民事求償，以維護市府權益。

對此，東南水泥回應，目前尚未收到交通部發函，但公司會依法應負擔的賠償責任，絕不逃避，負責到底，並委請律師處理。