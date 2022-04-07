國安法新增「經濟間諜罪」初審　竊國家關鍵技術「最重關12年」

▲國安法新增「經濟間諜罪」。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡紹堅／台北報導

立法院內政委員會7日通過「國家安全法」部分條文修正草案審查，新增「經濟間諜罪」，任何人若為外國、大陸、港澳、境外敵對勢力或其所設或實質控制之組織、機構或派遣之人，違法侵害、竊取國家核心關鍵技術之營業秘密，最重可處12年有期徒刑、得併科最高1億元罰金，未遂同樣可罰。

為防止國家高科技產業被外國挖腳、竊取核心技術，影響國家產業競爭力，草案新增「經濟間諜罪」，條文包含，「任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人，以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得國家核心關鍵技術之營業秘密，或取得後進而使用、洩漏。」

根據草案內容，若違反「經濟間諜罪」，可處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以上1億元以下之罰金，未遂犯也可罰。

草案也新增了「營業秘密之域外使用罪」，條文包含，「任何人不得意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用國家核心關鍵技術之營業秘密。」

若違反「營業秘密之域外使用罪」，可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科500萬元以上5000萬元以下的罰金。

另外，由於營業秘密可能涉及龐大商業利益，草案也明定罰金上限可視不法利益為彈性調整，「科罰金時，如犯罪行為人所得之利益超過罰金最多額，得於所得利益之2倍至10倍範圍內酌量加重。」