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【廣編】健康的綠茶一定要這麼苦澀嗎？分解茶把綠茶變好喝了「日式綠茶」 驚艷上市

▲▼ 【廣編】健康的綠茶一定要這麼苦澀嗎？分解茶把綠茶變好喝了「日式綠茶」 驚艷上市 。（圖／品牌提供）

圖、文／愛之味分解茶

綠茶ㄧ直是國人茶飲的最愛，但含豐富兒茶素的健康綠茶；口感卻總是帶著苦澀，讓很多消費者反應 「健康的綠茶ㄧ定要這麼澀嗎？」

向來以致力於追求更健康明日的愛之味健康科學研究院, 終於把綠茶變好喝了！重磅推出完全回甘不苦澀，每瓶含膳食纖維9.4g的 「分解茶_日式綠茶」來滿足消費者挑惕的味蕾。

分解茶-日式綠茶，堅持嚴選日本九州煎茶，並以「茶匠蒸菁」工法將茶的精髓融入茶湯中，保有日本茶道現泡香味, 清爽並具甘甜口感，喝一口就能嚐出濃厚的日本韻味。在好喝之餘，也不忘分解茶「降火氣，解油膩」的初衷，添加獨家機能「OKINAWA山苦瓜」及「足量的膳食纖維」，去除了山苦瓜的苦味，保留苦瓜多種的益處，促進腸道蠕動，有效做好體內環保，絕對是今夏最值得期待好喝與機能兼具的即飲茶新品。

「分解茶日式綠茶」的完全回甘不苦澀，搭配美食也不搶味，反而更能提升美食的滋味，這滋味直接驚艷了體操女神–瑞莎的味蕾，直嘆「愛之味分解茶日式綠茶」真的是日式綠茶的極致之作，好喝到隨時都想來一瓶。

即日起於全台各大超商開賣, 嚐鮮價29元/2件49元, 敬洽各大超商 7-Eleven、Family-Mart、OK超商、Hi-Life 保握嚐鮮機會。

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