新北女會計為了14萬「泰國代購運毒」　暗黑內幕曝光

▲涉犯跨國運毒案的單幫客A女，二審遭判刑10年。她向本刊揭露出國代購運毒內幕。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新北市一名A女禁不住14萬元酬勞的誘惑，遭跨國運毒集團以「代購」名義吸收，到泰國充當單幫客代購熱門商品，卻捲入跨國運輸海洛因案，遭重判10年，被羈押長達2年，官司纏身至今，她為此非常懊悔，決定向本刊揭露販毒集團的運毒新手法，提醒年輕人千萬不要貪圖暴利鋌而走險，否則下場會很悽慘。

年約40多歲的A女語重心長地說：「雖然一度有懷疑這未免太好賺，但沒想太多就上飛機，沒想到這代價也太大。」

▲A女和同夥被查獲在紙箱中用10罐爽身粉、裝有3公斤多的海洛因粉末。圖為示意照片非當事畫面。

她說，販毒集團以組團出國代購做為犯罪掩護，會刻意找不常出國的生手幫忙從泰國帶貨，藉以逃避海關、檢警，集團將海洛因磚壓成粉末，再佯裝成熱銷款的爽身粉，以「跑單幫」方式夾帶入境。

她透露，委託她運毒的謝姓主嫌，至少已成功10幾次，直到她這次出事才被逮，進而查出整個委託運毒的源頭。

▲近年常出現以「代購」為名，拐騙民眾到泰國運毒的案件。

★鏡週刊關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



【點擊看完整全文】



更多鏡週刊報導

【代購運毒實錄1】女會計兼差賺外快 赴泰國代購嘗甜頭下場超慘

【代購運毒實錄2】接貨過程如電影情節 泰國知名爽身粉竟成海洛因

【代購運毒實錄3】一樣是運毒刑期差很多 關鍵原因報你知