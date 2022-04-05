嘉義男夜闖大學辦公室！性侵正妹職員　竟因「看了幾眼愛上她」

▲嘉義男趁著平安夜闖入大學辦公室，性侵女職員。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者柯振中／綜合報導

嘉義一名楊姓男子愛慕某大學職員小花（化名），竟趁著下午闖入辦公室，從正面強制環抱，還撫摸小花的身體，嚇得小花不斷求救。嘉義地院審理後，依照強制猥褻罪，判處楊男1年有期徒刑、緩刑4年，期間交付保護管束。

依據判決書內容，27歲的楊男正在準備國考、仍在待業中，因為與小花見過幾次面，產生了愛慕之情，去年平安夜下午5點左右，在某大學系館2樓的辦公室前，看見小花獨自在工作，隨即色心大起。

楊男偷偷進入辦公室，先將外面的鐵門輕輕向內靠，再將內門關閉，然後從正面環抱小花，嚇得小花不斷掙扎。楊男後續還關閉辦公室內的電源，從背後緊抱著小花，再撫摸對方的腹部、胸部，等到2人跌倒了，楊男還持續壓制的小花、將臉貼近對方的臉頰。

▲楊男為了滿足性慾，造成小花身心莫大的折磨、傷害。（示意圖／免費圖庫pexels）



小花遭到侵犯，人又倒在地上，只能將手伸出，朝著外面的鐵門揮動、求救，所幸辦公室外走動的學生發現異狀，立刻進入給予援手，小花才得以脫險。

嘉義地院審理後認為，楊男為了滿足自己的性慾，採用強制猥褻的行為，不尊重小花的性自主決定權，造成對方身心莫大的折磨、傷害，以及破壞小花對人的信任感。

不過，雖然小花身心受創，不想安排調解，也不想再跟楊男碰面，但願意給予一次機會，地院衡量楊男的家境、狀況後，依照《強制猥褻罪》，判楊男一年有期徒刑、緩刑四年，期間交付保護管束。