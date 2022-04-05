奧萬大推自然原味小旅行　明最後報名日體驗原民和自然連結

▲奧萬大自然教育中心推出「自然原味小旅行-松林部落原民體驗」主題活動（下同）。（圖／南投林區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

奧萬大森林遊樂區周邊有泰雅、賽德克及布農族等原民部落，奧萬大自然教育中心將於4月16、17日的周末連假舉辦「自然原味小旅行-松林部落原民體驗」主題活動，內容包含聆聽部落傳說、享用原民風味餐、獵人體驗等，歡迎有興趣體驗原民文化和自然生態環境的民眾把握機會報名。

南投林區管理處指出，活動首日將先帶領學員初步認識泰雅等3族的原民生活，並利用園區的自然生態資源，蒐集素材、嘗試製作屬於自己的家屋，緊接著透過專人解說、認識奧萬大與周遭原住民的密切連結；最後在星光夜空下聆聽原民關於火的傳說，搭配碳烤棉花糖，渡過充滿「原味」的一晚。

第二天則實地踏進松林部落，由當地賽德克族人帶眾人深入探尋賽德克的由來、體驗傳統狩獵技藝射箭；奧萬大自然教育中心表示，希望藉此讓學員親近奧萬大森林遊樂區的自然生態，也更能了解原民與森林資源利用及相互依存的關係，進而傳遞森林永續的理念。

此外，這次活動將依報名順序，提供前10名報名者優先加價入住「森林星空帳篷」，報名時間至4月6日（三）止，費用包含高鐵台中站至奧萬大接駁、2天1夜餐食與活動等，為配合防疫政策，採限額精緻小團；詳情及簡章可參閱山林悠遊網/奧萬大自然教育中心/自然原味小旅行－松林部落原民體驗（https://reurl.cc/qOe0AN），或洽臉書粉專「奧萬大自然教育中心」、來電詢問049-2974499周先生。