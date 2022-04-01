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有血統但從漢姓就喪失原民身分　憲法法庭宣告違憲給2年修正

記者黃哲民／台北報導

針對原住民與非原住民通婚所生子女，若不取用原民姓名就無法登記取得原民身分的現行法規，憲法法庭今做成111年憲判字第4號判決，宣告《原住民身分法》第4條第2項及同法第8條準用第4條第2項部分，均違憲，2年後失效，也就是婚生子女具有原民血統，即使取漢姓仍可取得原民身分，屆時若未完成修法，可逕依憲法法庭本號判決登記，預估全台約9.5萬人可受惠。

▲▼憲法法庭111年憲判字第4號判決，宣告有血統但從漢姓就喪失原住民身分的現行法規違憲，訂期2年後失效。（圖／記者黃哲民攝）

▲憲法法庭111年憲判字第4號判決，宣告有血統但從漢姓就喪失原住民身分的現行法規違憲，訂期2年後失效。（圖／記者黃哲民攝）

現行《原住民身分法》第4條第2項規定，原住民與非原住民結婚所生子女，從具原住民身分之父或母之姓或原住民傳統名字者，取得原住民身分，同法第8條規定，符合資格者若在申請取得原民身分前死亡，其子女仍可準用同法第4條第2項登記取得原民身分。

也就是雖然已放寬申請標準，但現行法規仍要求「血統」加「取用原住民姓氏或傳統名字」，才可登記取得原住民身分。

北市一對陳姓姊妹的祖母是原住民，但姊妹倆的父親從父姓，在《原住民身分法》施行前過世，因此沒登記取得原民身分，姊妹倆想取得原民身分但沒改用原民姓名而被駁回，打行政訴訟也敗訴確定，因此聲請釋憲。

北市一位吳姓男子想替原住民妻子所生的女兒登記原住民身分，也因女兒從父用漢姓被駁回，打行政訴訟同樣敗訴確定，他主張現行法規不當限制原住民女性將原住民身分傳承給子女，違反《憲法》保障男女平等、消除性別歧視的意旨，所以也聲請釋憲。

憲法法庭將2件聲請案合併開庭審理，行政院原住民族委員會派代表出庭，認為現行規定並沒涉及性別歧視，對於登記取得原民身分的限制，是尊重並確認原住民之自我認同，兼具身分關係穩定性與資源分配明確性的目的，以從姓或傳統名字做為辨別認同的手段，不違反平等原則或比例原則。

不過憲法法庭審理認為，姓名是《憲法》所保障的人格權之一，而血統更屬於比法律還早存在的自然事實，與個人及所屬群體的身分認同密切相關，應受《憲法》高度保障，反觀以「從原住民姓氏或傳統名字」做為辨別認同的手段，不適當也沒必要，且侵害過大。

憲法法庭認為，雖然登記取得原住民身分，可以連結到許多優惠措施，例如考試加分、參政權益等，但未來修法可將「原住民身分」與「原住民福利」脫勾，也就是「先承認其身分，再要求培養認同」，降低取得身分的限制、提高享受特定福利的門檻，才符合不分種族在法律上一律平等的《憲法》意旨，同時尊重人格發展、人性尊嚴的基本權利。

憲法法庭今以111年憲判字第4號判決，宣告《原住民身分法》第4條第2項及同法第8條準用第4條第2項部分，均違憲，但尊重立法機關立法形成空間，給予2年緩衝時間，以便修法研商如何兼顧「血統」加「認同」的判斷方式，若逾期未完成修法，原住民與非原住民婚生子女可直接依本判決登記取得原民身分，預估全台約9.5萬人可受惠。

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