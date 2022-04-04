11歲女負氣離家躲山中倉庫！2天未進食被尋獲　體虛失溫送醫

▲女童離家出走，警方和救人員大規模搜救。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名阮姓婦人1日與11歲女兒發生口角後，女兒負氣離家失聯，阮姓婦人擔心女兒安危報警求助，經警方調閱監視器尋找發現行蹤，展開大規模搜山行動2天仍未尋獲，直到3日接獲1家木工廠回報工廠內有異音，警方救護人員尋聲終於找到女童蜷縮身影，所幸因2天未進食有體虛和失溫現象，送醫救治後並無大礙。

▲失蹤2天的女童蜷縮在木材堆中。（圖／龜山警分局提供）

龜山警分局龜山派出所於1日接阮姓婦人報案，她的11歲女兒與其爭吵後就離家出走，她附近找遍卻都沒找到，希望警方能幫找尋，員警發現小女孩沒有帶手機，調閱沿線監視器發現小女孩走向龜山區湖山街山區道路，於是派員前往周邊搜尋，也通報消防隊協助搜山，但接連兩日警消人員遍尋湖山街後方山坡，仍未發現女童蹤跡。

▲▼警方從木材堆中將女童救出並披上警察制服保溫，女童送醫檢查所幸並無大礙。（圖／龜山警分局提供）

眼看女童已失蹤2日餘，家屬和警方及搜救人員都十分擔心女童安危，直到昨日上午7時許附近一家木工廠老闆表示廠內異音，員警前往找尋，果然木材堆放暗處角落發現小女孩蜷縮身影，警方從木材堆中將女童救出並為披上警察制服保溫，因女童兩日未進食有體虛、失溫現象，經消防隊員初步檢查，母親趕到現場喜極而泣抱著女兒，並再三感謝警方連日協助找人。最後母親陪同小女孩由救護車送往醫院檢查，呼籲家長多多與小孩溝通，避免類似情形發生。