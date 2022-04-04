不戴口罩叫白目　醫揭「共存最大關鍵」：人民水準

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3日表示，台灣防疫戰略方針為「趨近正常生活的積極抗疫」。對此，「MedPartner 美的好朋友」醫療粉專說，如果有人以為「共存」就是政府不管制了，你也可以不打疫苗、不戴口罩，那個不叫共存，那叫白目；至於能不能做到「最好的共存」，人民水準還是最大關鍵。

「美的好朋友」說，最近一直有人要中央政府說清楚要清零還是共存，聽起來好像是一種政府主動的選擇，但實際上是，多數的國家如果可以清零，就會想要朝清零先努力看看，如果看流行病學趨勢清零已經不可能，就只能轉向共存。

文中提到，對個人而言，清零還是共存，差異主要在於把防疫從「政府扛較大責任」，轉移到「個人扛較大責任」，因為朝向共存時，政府會放寬管制，只管重症不要衝垮醫療系統，努力落實分流，這時候個人的角色反而很重要。

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▼全台維持二級警戒。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

文中指出，因如果政府放寬，但個人也放鬆的話，感染就會連續指數上升，瞬間真的太多人感染，重症還是有可能衝擊醫療系統，「最好的共存，就是讓感染人數緩緩增加，但增加不會衝垮醫療，不會大幅影響經濟跟生活。能不能做到這點，基本上人民的水準還是最大的關鍵。」

「美的好朋友」提醒，所以從個人角度來看，打滿疫苗、戴好口罩、勤洗手，做好個人防疫，還是可以把感染曲線拉平，讓自己跟整體社會都更能平安度過疫情衝擊的做法。

「美的好朋友」說，中央政府只能看疫情的趨勢，來決定最終的政策走向，而且通常只能且戰且走，「說一句坦白的，今天難道陳時中說，我們要繼續清零，所有縣市政府就有辦法清零嗎？實際上就是要看地方政府的疫調匡列隔離，還能不能追上疫情擴散速度啊⋯⋯」

「所以大家不要打嘴砲，趕快做自己能做的事情就好。」該粉專提到，如果有人以為「共存」就是政府不管制了，「你也可以不打疫苗、不戴口罩，到處東摸摸西摸摸再來挖鼻孔，那個不叫作共存，那叫白目。」