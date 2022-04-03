連假出遊「餐廳內用客滿」他嘆防疫鬆懈！眾喊正常　但最怕1件事

▲原PO看到美食街滿滿的人很驚訝。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，連兩天新增本土病例破百人，2日更是新增160例確診創今年新高，一名網友驚訝表示，本來以為大家會因為疫情升溫乖乖待在家防疫，沒想到百貨公司竟然滿滿的人，美食街座無虛席，餐廳也是全滿，對此，網友們表示，「都打三劑疫苗了，不需要恐慌」。

原PO在PTT發文，連兩天本土確診破百人，接下來幾天可能還會再增加，不過現在正值清明連假，許多人不擔心照常出遊，「今去逛百貨公司美食街，發現都是座無虛席，到某間餐廳用餐，人也幾乎全滿，確診那麼多餐廳內用還大爆滿，有沒有八卦？」

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貼文一出，網友紛紛認為不需要恐慌，「疫苗都打了還在恐慌」、「中南部旅館都滿了，你說呢」、「打完三劑了當然正常生活」、「有升三級嗎？有禁內用嗎？沒有阿」、「疫苗三劑接種完，就算確診也跟一般感冒一樣，重症率甚至比A流低很多，回歸一般生活是各國趨勢」。

▲眾人認為，打滿3劑疫苗，真的不需要害怕。（圖／翻攝自PTT）

不少網友透露，現在民眾比較擔心的是隔離，「疫苗打了，要怕的是隔離」、「怕的是被抓隔離」、「如果不是自己身邊的人得，不然真的無感」。多數網友也提到共存，「遲早都要共存」、「新台灣模式，正常生活」。

事實上，行政院長蘇貞昌1日備詢時透露，「我們的疫苗現在夠了、醫療資源也相當充足，疫苗覆蓋率也滿高的，不過越高越好」，經過2年多的經驗跟信心，要逐步來解封，但不會突然要大家口罩都拿下，會一步一步漸漸放緩，「目前沒有做三級警戒的規劃，現在也沒有到這樣的需要」，民眾不需要擔心會突然封城。