餐廳吃飯被當小偷…店家私訊「麻煩歸還餐具」　他氣炸還原真相

▲男網友到餐廳用餐，卻被店家認為「不小心」帶走湯匙。（圖／翻攝自爆怨公社）



圖文／CTWANT

一名男網友日前到一間新開的法式餐廳嘗鮮，後來沒吃完外帶回家，沒想到收到店家私訊，懷疑他「不小心」把湯匙一起帶走，還要求歸還，結果發現是誤會一場，他覺得店家的態度很沒誠意，為此感到很不開心。

原PO在臉書《爆怨公社》社團透露，自己本身很喜歡法國，看到台中有很美的法式店，就立刻和友人去踩點，當天點了葡萄汁氣泡水及要價880元的鮭魚卵，店家提供貝殼湯匙餐具供使用，並提醒「是要回收的」。後來他沒有吃完，於是詢問店家後外帶，「店家是整份收進去幫我打包，並且給予袋子，完全沒有拿貝殼湯匙」。

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沒想到，原PO 3月31日在IG分享推薦該店時，不久就收到店長的私訊：「您離開帶走鮭魚卵時，應該是不小心把湯匙一起帶走了，要再麻煩您歸還，因為那個湯匙不是一次性的餐具」。當下他沒有想太多，認為被誤會趕快解釋清楚就好，還檢查當時的袋子，隨後拍照傳了過去，但後續他再看對話，發現店長是在質疑顧客拿走貝殼湯匙。

▲店家私訊原PO，要求他歸還湯匙。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO不滿表示，如果今天沒有分享推薦，店長沒有找到他的IG帳號，是不是下次他再前往用餐，就會被指認是拿走貝殼湯匙的人？「應該是要詢問顧客是否拿走，再來要求顧客歸還吧，後續收到負責人查看監控後的致歉，但還是沒有收到我真正想要的道歉」，事後查了該款貝殼湯匙，網路上售價10支680元，讓他無奈又生氣，「老實說店家看完了監控也沒有還我清白」。

▲原PO覺得店家的態度很差。（圖／翻攝自爆怨公社）



經歷曝光後，網友紛紛留言抱不平，「負責人這態度不行…大方承認自己錯誤很難嗎？什麼叫做監視器看不到？怪顧客囉？」、「這道歉，不會再去了，直接把客人當成賊、怎不先看監視器再來判斷，就直接認定了」、「開頭直接認定是客人拿的，後面又補一句監控看不到，感覺超差」、「沒誠意的店，這樣說，我也不能接受」。

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