單日確診破百創今年新高　新北篩檢站＆清明急救醫院一次看

▲新北市31處篩檢站為全國最多。（圖／新北市衛生局提供）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心1日公布新增104例本土個案，再創今年新高，另增132例境外移入。新北市是全國最多的社區篩檢站，有31處的篩檢站，市長侯友宜表示，歡迎大家對健康有疑慮的市民朋友，隨時可以到社區篩檢站來篩檢。

此外，清明節連假自4月2日（星期六）起至4月5日（星期二）結束，共計4日。連假首日多數醫院維持週六時段門診，但台大金山分院配合連假調整為休診；連假次日適逢週日，新北市18家（20院區）急救責任醫院門診停診，維持急診24小時正常作業。

連假第三日為兒童節，須注意包括淡水馬偕醫院、台北慈濟醫院等10家醫院門診暫停，耕莘醫院兩院區及恩主公醫院等5家醫院則開放上午部分門診；連假最後一天為清明節，多數醫院休診，但樹林仁愛醫院、耕莘醫院兩院區、瑞芳礦工醫院、台北醫院及樂生療養院等醫院則仍有提供上午時段部分門診服務，建議民眾可先電話查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診。

侯友宜說，這波疫情以BA.2亞型為主的Omicron變種傳播力極高，所以採檢、匡列速度要更快，才有辦法有效抑制，從社區篩檢站可以發現潛藏個案。

另外，有關連續假期的防疫，侯友宜表示，新北市政府前幾天跟各區區長全部總動員，這幾天相信全國民眾都會做移動，一定要全力備戰，守好疫情，所以包括新北市各風景區的人潮儀表板、老街的防疫宣導跟管制，都會不斷去做提醒。

▼111年清明節連假新北市急救責任醫院門診時段表。（圖／新北市衛生局提供）