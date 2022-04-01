本土確診炸104例！醫揭「2空間」防疫最易破功：病毒入侵的好時刻

▲國內本土疫情再起，且多點爆發，各地確診者足跡展開清消。（圖／記者林名揚翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

國內的新冠肺炎疫情近來升溫，全國各縣市都出現確診足跡，疫情指揮中心1日公布新增104例本土個案，再創本土新高。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒就提醒，「餐廳 」和「厠所」這2個空間，都是人們最毫無防範下，卸下囗罩的時刻，也是病毒入侵的好時刻，提醒民眾須多加注意。

黃軒1日在臉書發文指出，他常常提醒大家，「餐廳 」和「厠所」這2個空間須多加注意，因為這2個空間，都是我們最毫無防範下，卸下囗罩的時刻！好不容易戴口罩上班8個小時，只是去一下廁所或餐廳，就破功了，「關鍵是，你缷下囗罩的時刻，就是病毒入侵的好時刻，尤其是Omicron病毒，是比之前的COVID19 病毒更具有高傳播的能力。」

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▲在餐廳用餐時，是最容易毫無防範脫下囗罩的時刻。（示意圖／記者李毓康攝）

黃軒直言，拿下拿下囗罩就是為COVID19 病毒製造了最容易傳播的機會，因為COVID19主要傳播的途徑就是透過飛沫，囗罩拿下後，「呼吸時 : 我們囗中每秒噴出的飛沫顆粒~ 135（85-691）顆；正常說話 : 我們囗中每秒噴出的飛沫顆粒 ~ 270（120-1380）顆；大聲說話 : 我們囗中每秒噴出的飛沫顆粒 ~570（180-1760）顆。」

黃軒總結，由此可知，我們只是把囗罩拿下，囗中噴出的飛沫顆粒就到處都是，「只要有一個人，剛好我們在同桌吃飯或近距離咳嗽接觸，我們都易被傳染的。」他引述美國研究指出，一個人拿下囗罩說話，他的飛沫加病毒就可滯留在空間12分鐘左右，「這時你離開座位，又不戴口罩，當然很順的，病毒就入你的呼吸系統了！」

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