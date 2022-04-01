林姿妙和縣府1200人大篩檢　關鍵足跡和舞蹈老師一起吃點心有關

▲▼案23775宜縣府大廳15分鐘足跡，林姿妙等1200人雙重大篩檢。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭舞蹈老師傳播狂燒！1日新增的40多歲女性案23775，27日與先生在桃園跟舞蹈老師一起吃點心，隔天出席在宜蘭縣政府大廳舉辦，上百人參與的宜蘭優秀青年表揚活動，代替女兒接受表揚，雖然她未上台接受獎狀表揚，但因這15分鐘足跡，宜蘭縣政府1日上午獲知後，大動作為林姿妙及全體員工等1200人快篩及PCR雙重篩檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

宜蘭衛生局疫調發現1日宜蘭新增1例的案23775，為40多歲女性，是昨（3/31）日確診舞蹈班家長（案23500）的妻子。她曾在3月27日和先生開車送女兒到案23258號於桃園開設的舞蹈教室上課，並在孩子們練舞時，夫妻倆人和老師一起吃點心。由於先生確診，衛生局匡列其為居家隔離對象並採檢，篩檢結果為陽性確診，Ct值與她先生同為11.5。

而案23775曾於3月28日上午10時30分至10時45分，出席救國團宜蘭團委會商借宜蘭縣政府大廳場地，上百人參與的慶祝青年節優秀青年表揚活動，宜縣府是在1日上午才接獲通知，疫調時她說是代替女兒出席表揚活動，但她未上台接受表揚，僅出入縣府大廳，活動結束後即離開縣府。

宜蘭衛生局表示，依她的說法，縣府的風險性相對是低的，但因縣府是宜蘭最重要的中樞場所，所以用最高標準來為全體員工篩檢，並讓民眾安心縣府是一個安全的地方。