男軍官偷吃女同袍！向妻喊「2個都愛怎麼辦」　惹怒法官再噴6位數

▲郭姓男軍官婚後外遇林姓女軍官，遭正宮發現，豈料郭男竟稱自己2個都愛，無法割捨任何一方。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／彰化報導

郭姓男軍官婚後外遇林姓女軍官，地下情曝光後，正宮提告求償，一審判2人須連帶賠償30萬，但郭男卻在離婚後反悔說「兩個都愛、無法割捨」，並以妻子及岳父強迫簽下離婚協議書為由，提出婚姻關係仍存在，但法官認定，郭男當時已愛上別的女生，2人離婚有效，後來雙方對賠償金額不滿，分別提上訴，台中高分院判郭、林應再賠償正宮10萬元，不得上訴。

郭妻2019年發現郭男和林女間有不當交往，指控郭男稱「有發生性行為」、「兩個都愛」等，但花心郭男卻辯稱那些話只是為了讓妻子不要那麼囂張，林女也對私交行為一概否認。

但彰化地院認，郭男曾在與妻子的對話中表示，「我有女朋友妳就一定跟我離婚喔？」、「想要給她（外遇對象）一個家跟寶寶」、「我是不是可能是多情男子，一輩子會愛超過一個女人」、「但是我兩個都愛怎麼辦呢」，足以顯示郭男外遇事實，判郭男、林女連帶賠償郭妻30萬元。

豈料，郭男卻在離婚後反悔，提出「確認婚姻關係存在」民事訴訟，他表示，自己沒有想離婚的意圖，是妻子和岳父強烈要求他簽下擬好的離婚協議書。郭前妻則表示，郭男還打算和外遇對象組成家庭，離婚意圖明顯，而且都是成年人了，要如何詐欺或脅迫他？

台中高分院認為，郭男身為國軍一員，已具有相當智識與膽識，「意志豈會任人動搖？」且郭男在離婚後向友人表示，是因「喜歡上別的女生」、「兩邊都無法割捨」，顯示未否認已離婚事實，判決郭男敗訴。

但是雙方對於判賠金額不滿，分別提出上訴，郭姓前妻提出郭男、林女出遊照，郭其友人也證稱郭男曾經告訴過他「我跟那個女生認識時間其實不長，才交往三個月就發生了很多次的性關係！」台中高分院日前判決郭、林應再賠償郭妻10萬元，不得上訴。