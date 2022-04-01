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竹市贈河馬樂樂口罩掛繩 　讓孩子安全歡慶兒童節

▲新竹市今年以口罩掛繩作為兒童節禮物。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市今年以口罩掛繩作為兒童節禮物。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

兒童節即將到來，新竹市長林智堅表示，歡慶兒童節，市府特別設計出河馬樂樂「口罩掛繩」，將送給所有公私立國小及幼兒園共計4萬8300名孩童。還有2022新竹市兒童藝術節 -「風的運動場」今（1）日至5日登場，六大太空遊具、FOCA馬戲兒童劇、街頭藝人及MINI BASEBALL明星棒球教室，讓孩子們體驗全新五感體驗。

林智堅說，每年兒童節是新竹市孩子們最期待的日子，市府準備的兒童節禮物更是大人小孩討論的熱門話題。今年兒童節禮物為孩子量身打造口罩繩，並以新竹市立動物園區明星動物「河馬樂樂」為主題，讓孩子盡情放電同時，也守護健康。

教育處表示，疫情期間，孩子們已習慣佩戴口罩，許多家長、老師也都觀察到，孩子在吃飯、喝水時脫下口罩，常常隨手塞包包、放桌上，不利於衛生。今年以口罩掛繩作為兒童節禮物，孩子可將口罩掛在脖子上，防止口罩遺失並維持乾淨度。

另外，新竹市府將在今（1）日至4月5日，橫跨清明連假期間，舉辦2022新竹市兒童藝術節「風的運動場」，以太空為主題的六大遊具、搭配馬戲舞台劇，讓孩子們體驗全新五感體驗。市府誠摯邀請爸媽帶著孩子新竹住一晚，一起到新竹左岸兒藝節、動物園、波光市集2天1夜親子遊玩瘋放電。活動期間請落實佩戴口罩、勤洗手、體溫量測、酒精消毒跟實聯制等防疫措施。

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