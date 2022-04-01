貨車載怪手下坡直衝民宅　大門、狗籠全撞爛...驚險畫面曝

記者高堂堯、林冠吟／南投報導

南投台14線31日發生一起重大事故！一名貨車司機載著怪手，行經中潭公路和草屯南平路口時，因遇一路下坡地形，疑因煞車失靈，整輛車直衝進民宅家中，造成擺放在騎樓外的大門、機車、金爐和狗籠等用具，通通被撞進家中，所幸屋主一家在後方吃飯，躲過一劫。而肇事司機雖然受到不小驚嚇，但僅受有手腳擦挫傷，詳細肇事原因仍有待進一步釐清。

▲南投貨車疑因煞車失靈直撞進民宅。（圖／記者高堂堯翻攝）



人在家中坐，禍從天上來，昨天晚上，南投一戶民宅，被載著怪手的貨車司機，一路撞破圍牆大門直衝進家中，強大的撞擊力道發出劇烈聲響，嚇得屋主一家趕緊出來查看，一看卻發現一輛貨車橫空撞進家裡，而停放在騎樓前的金爐、狗籠與機車，也通通被撞進辦公室裡，大門也早就被撞爛，所幸當時一家人在後方吃飯，並無人傷亡，屋主所飼養的寵物狗也僥倖躲過一劫。

▲▼南投貨車疑因煞車失靈直撞進民宅，停放在民宅騎樓外的狗籠、機車等用品也都被撞進家中，所幸屋主所飼養的小黑僥倖躲過一劫。並無大礙。（圖／記者高堂堯翻攝）



吳姓屋主指出，民宅的前半部做成辦公室使用，當時一家人在後面吃飯，聽到外面發出「碰」一聲超大聲響，出來查看就看到家中被撞得面目全非。他無奈表示，司機表示「踩不到煞車」，但幸好當時沒有人車經過，一家人也都在後面吃飯，司機本人也都沒怎樣。

肇事的貨車駕駛則表示，肇事的原因就是煞車失靈，踩不到下車，一路下坡往前衝才會撞進民宅內。不過詳細肇事原因，仍有待警方進一步調查釐清。

▲肇事司機也飽受不小驚嚇，所幸僅受有手腳擦挫傷，並無大礙。（圖／記者高堂堯翻攝）