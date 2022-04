▲日本伊豆群島發生規模5.1地震。(圖/翻攝USGS)

記者吳美依/綜合報導

根據美國地質調查局(USGS)最新消息,日本時間10時32分(台灣時間9時32分)在東南外海、伊豆群島附近發生規模5.1地震,震源深度30.6公里,目前並未發布海嘯警報或傷亡通報。

