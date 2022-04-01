　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「時尚教主」崔咪華麗重生　用「美」的意念再創潮流新風貌

文／女子學

從無名小站部落格起家的崔咪，當年僅靠撰寫美妝時尚話題，半年內便衝上爆紅美妝部落客前10名，短短時間成為女人們推崇的新一代時尚天后。

後續幾年，她將心力放在個人服飾品牌上，並於最熱鬧的東區、中山商圈開立實體店面，傾盡生活一切打造專屬自己的時尚王國，雖然勞心勞累，卻也樂在其中。正當事業如日中天，2017 年末醫生卻投來一記震撼彈，確診她罹患了乳癌。這項人生轉折，使一向自信愛美、全力衝刺的她，不得不先停下腳步……。

生活中的支柱，來自對「美」的執念

▲「時尚教主」崔咪再創潮流新風貌。（圖／翻攝BACK TO BRITISH Tramy 崔咪 Facebook 粉絲團）

▲「對美的意志」讓崔咪在罹癌後轉念，支撐她一路走過治療。。（圖／翻攝BACK TO BRITISH Tramy 崔咪 Facebook 粉絲團，下同）

「小學的時候超愛買頭飾，喜歡的款式一定會『包色』，從那時候我就知道，我比任何人都還愛美！」崔咪笑道，在一般的小朋友用零用錢買玩具、買零食，她卻一點一點將零用錢累積起來，購入各種飾品，到了高中甚至為了躲避校規，戴著假髮去上課，雖然理當被教官抓到，也被痛訓了一頓，卻也間接開啟她走上時尚潮流的路。

▲「時尚教主」崔咪再創潮流新風貌。（圖／翻攝BACK TO BRITISH Tramy 崔咪 Facebook 粉絲團）

▲一路走來，不論喜怒哀樂，老公始終是崔咪最強的後盾。

當年因為男友（現在的先生）的鼓勵開始寫美妝部落格，分享國外最新潮流資訊，在網路世界與網友、粉絲開始互動。「一開始我覺得變漂亮是為了讓自己變好，但我發現這件事其實是可以被渲染的。」她分享，變漂亮不僅僅是外表的提升，也同時讓人擁有好心情、產生正向的情緒，使內心與行動的進入一個正向的循環。

也許，正是因為對「美」強烈的意念，才能讓她在病中堅持下來，並在治療期間依然做著她想做的事，「沒有頭髮，我就跟大家分享要怎麼選假髮；沒有眉毛，我就教大家怎麼畫出美麗的眉型。」崔咪回想著，癌症時一系列的影片，至今依然帶給許多正在面臨病痛的癌友力量，每天都有人回饋感謝給她，讓他們知道即便病痛纏身，除了萎靡地度過每一天，還是有其他選擇的。

洞悉團購主趨勢，粉絲忠誠度提升

▲「時尚教主」崔咪再創潮流新風貌。（圖／翻攝BACK TO BRITISH Tramy 崔咪 Facebook 粉絲團）

▲重回網路社群，崔咪快速掌握趨勢做出市場區隔。

病癒後，當崔咪回到原本的工作軌道上，為因應網路市場的快速變化，一開始的確有點銜接不上，過去只有圖文的社群，突然開始重視「影音」，且也多了許多年輕漂亮的新人，當時一批同期的夥伴紛紛退出，但崔咪卻努力在市場中找出自我優勢。「當然她們擁有青春美貌，但我們也有著不同的深度、內涵，時間累積下的專業觀點讓我們說出的話更有信服力！」崔咪自信地說。

▲「時尚教主」崔咪再創潮流新風貌。（圖／翻攝BACK TO BRITISH Tramy 崔咪 Facebook 粉絲團）

▲崔咪對於挑選團購商品自有一套規則與高標準，深受團友信賴。

「我認為團購主、直播主是接下來的趨勢。」就如同掌握時尚趨勢，對於社群的流行，崔咪有著敏銳的雷達，加入團購並沒有違背她原本「想要分享美的事物」的宗旨，「若能運用我的能力，能夠與廠商談到更好的價格來分享給粉絲，那何樂而不為呢？」她認為，團購與過去業配不同，需要花更長的時間去鋪陳，直到開團之前都需要仔細規劃與曝光商品。

而對於向對學習及研究都懷抱熱忱的她，總在合作商品前進行多方比較、分析商品的特色後才開團，這也是粉絲們信賴她的原因之一。「首先第一個重點必須是我有需求，我的團友才會有這個需要。」崔咪說明，當了團購主後，這群團友與她的連結更加緊密，彷彿正走入同樣的人生階段，只要是她認為自己也需要的商品，就能在開團後獲得無數的迴響。

真實回饋共鳴，帶來幸福與成就感

▲「時尚教主」崔咪再創潮流新風貌。（圖／翻攝BACK TO BRITISH Tramy 崔咪 Facebook 粉絲團）

▲將喜歡的東西分享給團友，再獲得回饋共鳴是崔咪認為最有成就感的事。

「團友都知道我對『吃』這件事很挑剔，某一次我吃到一個食物覺得驚為天人，開團後就有團友表示，是衝著我說好吃才購買，後來也告訴我真的超好吃！」崔咪分享，那樣的互動讓她覺得她們就像在同一間咖啡廳分享美食的姊妹淘，對同樣喜愛的食物產生愉悅共鳴。

在別人眼裡「分享美的事物」看似很虛幻，卻是崔咪每天睜開眼睛的第一件事，是需要細心規劃、一步步完成的目標，這些日常小小的分享，就像通往成功的個別任務，過程中的回饋帶給她幸福與成就感，同時透過她，再將正向的情感傳遞給身邊的人。

▲「時尚教主」崔咪再創潮流新風貌。（圖／翻攝BACK TO BRITISH Tramy 崔咪 Facebook 粉絲團）

▲一場重病，讓崔咪更惜取與家人相處的每一天。

現階段的崔咪覺得，賺錢固然重要，但已不是目前人生的首要目標，「生病時才停下了衝刺的腳步，正視到父母的年老。」她感嘆道，更重要的是能夠將自己的身心靈都安頓好、花更多的時間陪伴家人，調整出最適合「時尚教主崔咪」華麗重生後的人生步調。

延伸閱讀：

4 寶媽的團購主養成術：小農艷婦每周「準時上菜」：善用多元管道，分享新鮮好滋味

給煮婦最安心的選擇：斜槓媽咪「律師娘」首推 4 款團購美食，守護家人健康又能節省時

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

►可愛＋性感睡衣超便宜！穿上讓男友更愛妳

ET快訊
快訊／高雄高壓電塔倒塌！　現場畫面曝光
快訊／左營站停電乘客卡車上！　高鐵回應了
快訊／4縣市最深！　本島今年「剩1地沒確診」
快訊／高鐵出狀況！　「電力異常」班次受影響
發現新變異株「XE」！　傳染力比BA.2更強
獨／螢幕情侶26年！楊小黎祝郝劭文求婚成功：恭喜他擺脫我
台中最新確診足跡！　廣三SOGO、老虎城、火鍋店
快訊／台中婚宴「3區染疫率曝」　A區最多人確診
確診大學生疫調說謊！還打球、打麻將　沒做篩檢回報陰性
快訊／北市+12「分布8行政區」　6人與台中婚宴相關
快訊／北市開第一槍！　校外教學、畢旅暫緩
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「時尚教主」崔咪華麗重生　用「美」的意念再創潮流新風貌

快記下來！超商咖啡全品項「第2杯7折」來了　連續28天爽喝

「機不離手」恐患眼疾！專家三招搶救3C文明病

世界冠軍咖啡一杯5千元爆紅！台中精品咖啡店北上拓點　網友：等好久了！

漢堡買1送1！速食店「超殺優惠券」連吃59天　還有激省百元套餐

愚人節小確幸！超商「4大咖啡飲品」優惠來了　40元爽喝特大杯美式

信徒必收！大甲媽鑾轎「五指山」縮小　化身迷你一卡通還會發亮

本土案例不斷新增！醫師必備99.99%抗病毒洗衣

全聯連續5天滿千元送千點、咖啡半價　美妝家電預購爆殺3折起

先筆記！超商大杯美式、拿鐵買40送40「這天」開搶

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

流浪貓「愛睡摩托車」不給收編　熱心路人輪流餵4年...變超胖

《不熙娣》班底約會「韓國超紅偶像天團成員」　大膽「在夜店約會接吻」小S屈膝：受我一拜！

流浪橘貓瘦到「脖子極細見骨」 被收編半年變5.8kg圓肚胖貓

歸化遭嗆「賣國賊」！韓國手回懟：我是客人！　《二十五，二十一》南柱赫獨家報導崩潰了

「時尚教主」崔咪華麗重生　用「美」的意念再創潮流新風貌

快記下來！超商咖啡全品項「第2杯7折」來了　連續28天爽喝

「機不離手」恐患眼疾！專家三招搶救3C文明病

世界冠軍咖啡一杯5千元爆紅！台中精品咖啡店北上拓點　網友：等好久了！

漢堡買1送1！速食店「超殺優惠券」連吃59天　還有激省百元套餐

愚人節小確幸！超商「4大咖啡飲品」優惠來了　40元爽喝特大杯美式

信徒必收！大甲媽鑾轎「五指山」縮小　化身迷你一卡通還會發亮

本土案例不斷新增！醫師必備99.99%抗病毒洗衣

全聯連續5天滿千元送千點、咖啡半價　美妝家電預購爆殺3折起

先筆記！超商大杯美式、拿鐵買40送40「這天」開搶

基隆小吃店足跡+1！警「列冊排查」嚴堵疫情　揪4工作者確診　

被指施壓看守所獨厚邱和順　司改會澄清：僅希望注重健康狀況

男軍官偷吃女同袍！向妻喊「2個都愛怎麼辦」　惹怒法官再噴6位數

快訊 ／ 北市疫苗預約開放12-17歲青少年　學校揪團「每人拿1千」

陳政宏／「可以抱我一下嗎？」　逐漸淡忘父親的「小大人」

快訊／高壓電塔倒塌！東南公司拆水泥塔怪手翻覆　高鐵疑受影響　

高鐵「台南－左營」暫時停駛改接駁！台電電線掉落害供電中斷

普丁「去軍事化」目標恐達成！　烏克蘭認軍工業已全數被毀

炎亞綸一早被騙3次氣炸：歸剛欸！　曝「超騙語音哏」網友求同款

守住居住正義底線　2大面向提高社宅量能

確診海大教授揪團去豪華酒店　千萬裝潢＋禮服小姐陪唱陪玩

消費熱門新聞

超商咖啡買40送40「這天開搶」！

超商愚人節咖啡優惠來了！

速食店「超殺優惠券」嗑爆買1送1

「機不離手」恐患眼疾！專家三招搶救3C文明病

世界冠軍咖啡一杯5千元爆紅！

「4大超商清明連假優惠」快收下

醫師必備99.99%抗病毒洗衣

麥當勞甜心卡開賣！「8品項」即起宣布停賣

大甲媽鑾轎「五指山」縮小版　信徒必收

必勝客超狂隱藏版比薩開賣門市快看

全家麻辣涼麵、咖哩G收服蔬食族

嬰童精品Nuna引進最新歐美汽座

炎亞綸成為醫美龍頭新代言人大秀腹肌

上百歐洲美食買1送1、1+1優惠！

更多熱門

相關新聞

扭轉劣勢！潘孟安打造「品牌屏東」

扭轉劣勢！潘孟安打造「品牌屏東」

這幾年的屏東熱潮更勝，不只是到墾丁遊玩，走入各鄉鎮體驗傳統文化、歷史人文、特色美食，享受當地人的慢活，或是吹著落山風看藝術、走訪斯卡羅戲劇拍攝場景、勝利星村感受文創氣息，體驗不一樣的屏東。屏東縣長潘孟安上任後，力求扭轉地方先天不足的發展劣勢，把整個國境之南來個大改造，搖身變成再遙遠也要到此一遊的「品牌屏東」。

米蘭2022百人紳士秀展現紳士風采

米蘭2022百人紳士秀展現紳士風采

這些小點心天然無負擔滿足孩子口慾

這些小點心天然無負擔滿足孩子口慾

浪浪化身狗店員「遇真愛就離職」

浪浪化身狗店員「遇真愛就離職」

關鍵字：

美妝部落客團購團購主專訪崔咪時尚熱門文章女子愛努力專訪故事

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土增104例「再創新高」

女教授帶到台灣當性奴！　博士生崩潰求償

羅一鈞深夜突請假　原因曝光網心疼

全世界都被威爾史密斯耍？影評網紅曬4連結

快訊／郝劭文爆求婚成功！單膝跪下捧戒告白

不斷更新／全台39校宣布停課！累計10縣市有師生確診

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

快訊／今增104例本土「分佈9縣市」

《全明星》李芷婷愚人節深夜突認愛！

人夫為妻結紮！「%%1次50元」網見總額狂笑

30歲女自認胃食道逆流！就醫半年治不好

研究曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降低36%

孫藝真丟捧花「玄彬嚇到帥臉變形」　婚禮爆笑場面外流！

女星泡湯被抓包「沒穿褲」

AV女優抽自體脂肪豐胸！　「平坦B升級F罩杯」兇猛成果曝光

更多

最夯影音

更多
硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤
泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面