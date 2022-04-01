「時尚教主」崔咪華麗重生　用「美」的意念再創潮流新風貌

文／女子學

從無名小站部落格起家的崔咪，當年僅靠撰寫美妝時尚話題，半年內便衝上爆紅美妝部落客前10名，短短時間成為女人們推崇的新一代時尚天后。

後續幾年，她將心力放在個人服飾品牌上，並於最熱鬧的東區、中山商圈開立實體店面，傾盡生活一切打造專屬自己的時尚王國，雖然勞心勞累，卻也樂在其中。正當事業如日中天，2017 年末醫生卻投來一記震撼彈，確診她罹患了乳癌。這項人生轉折，使一向自信愛美、全力衝刺的她，不得不先停下腳步……。

生活中的支柱，來自對「美」的執念

▲「對美的意志」讓崔咪在罹癌後轉念，支撐她一路走過治療。。（圖／翻攝BACK TO BRITISH Tramy 崔咪 Facebook 粉絲團，下同）

「小學的時候超愛買頭飾，喜歡的款式一定會『包色』，從那時候我就知道，我比任何人都還愛美！」崔咪笑道，在一般的小朋友用零用錢買玩具、買零食，她卻一點一點將零用錢累積起來，購入各種飾品，到了高中甚至為了躲避校規，戴著假髮去上課，雖然理當被教官抓到，也被痛訓了一頓，卻也間接開啟她走上時尚潮流的路。

▲一路走來，不論喜怒哀樂，老公始終是崔咪最強的後盾。

當年因為男友（現在的先生）的鼓勵開始寫美妝部落格，分享國外最新潮流資訊，在網路世界與網友、粉絲開始互動。「一開始我覺得變漂亮是為了讓自己變好，但我發現這件事其實是可以被渲染的。」她分享，變漂亮不僅僅是外表的提升，也同時讓人擁有好心情、產生正向的情緒，使內心與行動的進入一個正向的循環。

也許，正是因為對「美」強烈的意念，才能讓她在病中堅持下來，並在治療期間依然做著她想做的事，「沒有頭髮，我就跟大家分享要怎麼選假髮；沒有眉毛，我就教大家怎麼畫出美麗的眉型。」崔咪回想著，癌症時一系列的影片，至今依然帶給許多正在面臨病痛的癌友力量，每天都有人回饋感謝給她，讓他們知道即便病痛纏身，除了萎靡地度過每一天，還是有其他選擇的。

洞悉團購主趨勢，粉絲忠誠度提升

▲重回網路社群，崔咪快速掌握趨勢做出市場區隔。

病癒後，當崔咪回到原本的工作軌道上，為因應網路市場的快速變化，一開始的確有點銜接不上，過去只有圖文的社群，突然開始重視「影音」，且也多了許多年輕漂亮的新人，當時一批同期的夥伴紛紛退出，但崔咪卻努力在市場中找出自我優勢。「當然她們擁有青春美貌，但我們也有著不同的深度、內涵，時間累積下的專業觀點讓我們說出的話更有信服力！」崔咪自信地說。

▲崔咪對於挑選團購商品自有一套規則與高標準，深受團友信賴。

「我認為團購主、直播主是接下來的趨勢。」就如同掌握時尚趨勢，對於社群的流行，崔咪有著敏銳的雷達，加入團購並沒有違背她原本「想要分享美的事物」的宗旨，「若能運用我的能力，能夠與廠商談到更好的價格來分享給粉絲，那何樂而不為呢？」她認為，團購與過去業配不同，需要花更長的時間去鋪陳，直到開團之前都需要仔細規劃與曝光商品。

而對於向對學習及研究都懷抱熱忱的她，總在合作商品前進行多方比較、分析商品的特色後才開團，這也是粉絲們信賴她的原因之一。「首先第一個重點必須是我有需求，我的團友才會有這個需要。」崔咪說明，當了團購主後，這群團友與她的連結更加緊密，彷彿正走入同樣的人生階段，只要是她認為自己也需要的商品，就能在開團後獲得無數的迴響。

真實回饋共鳴，帶來幸福與成就感

▲將喜歡的東西分享給團友，再獲得回饋共鳴是崔咪認為最有成就感的事。

「團友都知道我對『吃』這件事很挑剔，某一次我吃到一個食物覺得驚為天人，開團後就有團友表示，是衝著我說好吃才購買，後來也告訴我真的超好吃！」崔咪分享，那樣的互動讓她覺得她們就像在同一間咖啡廳分享美食的姊妹淘，對同樣喜愛的食物產生愉悅共鳴。

在別人眼裡「分享美的事物」看似很虛幻，卻是崔咪每天睜開眼睛的第一件事，是需要細心規劃、一步步完成的目標，這些日常小小的分享，就像通往成功的個別任務，過程中的回饋帶給她幸福與成就感，同時透過她，再將正向的情感傳遞給身邊的人。

▲一場重病，讓崔咪更惜取與家人相處的每一天。

現階段的崔咪覺得，賺錢固然重要，但已不是目前人生的首要目標，「生病時才停下了衝刺的腳步，正視到父母的年老。」她感嘆道，更重要的是能夠將自己的身心靈都安頓好、花更多的時間陪伴家人，調整出最適合「時尚教主崔咪」華麗重生後的人生步調。

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