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清明掃墓防疫也要顧！　國內最新防疫規定一次看

▲▼本土多點爆發，民眾擔憂清明連續假期出遊計畫泡湯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲本土多點爆發，民眾擔憂清明連續假期出遊計畫泡湯 。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜冠霖／綜合報導

國內本土疫情升溫，行政院院長蘇貞昌31日在行政院聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處報告」，為因應即將到來的清明連假，衛福部也做出相關指引，包含掃墓可提前祭拜，勿集中清明節當日、各地納骨塔須採總量分流管制、戶外搭棚祭拜落實分散人流等。

因應清明連假即將到來，衛福部也做出相關旅遊指引，包括配合各場所落實實聯制、量體溫、消毒等措施、減少與不特定人士出遊聚會、戴口罩、保持社交距離、盡速完成兩劑及追加劑疫苗接種。

有關掃墓防疫措施，衛福部建議民眾可提前祭拜，勿集中清明節當日、各地納骨塔須採總量分流管制、也需戶外搭棚祭拜落實分散人流。

▼清明連假防疫措施。（圖／行政院提供）

▲▼COVID-19疫情現況及應處。（圖／行政院提供）

此外，宗教繞境方面，所有參與繞境活動者均須接種3劑疫苗方可參加，且活動中不得鑽轎腳或搶轎，另外，沿途提供餐點者，須以盒碗或密封包裝，以降低染疫風險。

陳宗彥表示，每年三四月媽祖繞境活動盛行，考量遊行類活動人多擁擠，呼籲宗教團體暫停繞境中鑽轎腳、搶轎等無法保持距離的儀式。另外，參與繞境的宗教執事人員、工作人員、信徒及民眾都必須接種3劑疫苗，參加者須持接種紀錄向主辦單位登記，主辦單位方可發給識別證。

衛福部也公布，4月1日至30日將維持現行防疫措施，如唱歌須戴口罩、餐飲場所嚴格落實實聯制、宴席不得逐桌敬茶敬酒，離開座位戴口罩等。

4種可免戴口罩之場合、活動包含：

1.於室內從事運動
2.於室內拍攝個人、團體照時
3.自行開車，車內均為同住者或無同車者時
4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作、活動。

另外賣場、超市、市場不另外要求人流管制、開放試吃、高鐵、台鐵、公路客運、船舶、國內航班開放飲食，但宴席間仍不得逐桌敬茶敬酒。

衛福部也強化特定娛樂場所防治作為，包含：

1.進場顧客提供3劑疫苗證明
2.落實實聯制
3.所有工作／從業人員接種疫苗兩劑且滿14天
4.第二劑滿3個月者應接種第三劑
4.全國上述工作人員3/27至4/30需每周進行一次快篩，陰性者才可提供服務

另外基隆停業之小吃店／卡拉OK工作／從業人員，復業後應具3天內PCP陰性證明，副業兩周內每兩天快篩、每周PCR1次。

▼COVID-19疫情現況及應處。（圖／行政院提供）

▲▼COVID-19疫情現況及應處。（圖／行政院提供）

衛福部指出，全球疫情雖略緩仍嚴峻；國內疫情社區風險上升，出現不同場域及散發感染事件，政府相關監測、應變、醫療整備等工作務必不可鬆懈，讓國人安全且安心。

衛福部提醒，隔離或檢疫民眾，於自主健康管理期間應配合快篩並主動雙向簡訊回報結果；其他民眾也應提高警覺，如出現呼吸道症狀，風險地區可利用鄰近社區篩檢站，或可至公費COVID-19家用快篩試劑定點診所，由醫師評估發放試劑自我快篩，以利衛生單位及早發現可能病例，採取防治工作，阻斷傳播鏈。

另針對特定娛樂場所、宗教場所與宗教集會活動，衛福部也將進行強化防治作為，加強防範與管理。

對於清明連假，衛福部呼籲，民眾不必過度恐慌，掃墓可以提前或戶外祭拜，落實分散人流、實聯制、量體溫、消毒等措施；連假期間減少與不特定人士出遊聚會，遵守戴口罩、保持社交距離等防疫規定；並且儘速完成2劑及追加劑疫苗接種，才能獲得完整保護力和多重保障，嚴守社區防線，維護自己和家人健康。

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