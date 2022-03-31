快訊／北市曝3確診足跡！曾去星聚點、SUKIYA、星巴克、霞海城隍廟

記者袁茵／台北報導
指揮中心31日公布，全台新增87例本土個案，其中有8例位於台北市，分布在中山、松山、大安、萬華、中正、內湖和士林區。台北市衛生局公布相關足跡，包括外縣市個案23075、案23128，以及台北市個案23266。
台北市衛生局31日召開防疫記者會，專委歐佳齡說明，北市31日新增8例本土個案、23例境外移入，本土個案介於10歲至70歲之間，包括案23373、案23374、案23389、案23390、案23496、案23497、案23498、案23495。
記者袁茵／台北報導
指揮中心31日公布，全台新增87例本土個案，其中有8例位於台北市，分布在中山、松山、大安、萬華、中正、內湖和士林區。台北市衛生局公布相關足跡，包括外縣市個案23075、案23128，以及台北市個案23266。
台北市衛生局31日召開防疫記者會，專委歐佳齡說明，北市31日新增8例本土個案、23例境外移入，本土個案介於10歲至70歲之間，包括案23373、案23374、案23389、案23390、案23496、案23497、案23498、案23495。
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