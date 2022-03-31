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「烏克蘭已經給俄羅斯台階下」　林俊憲分析：看普丁要不要認賠殺出

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者杜冠霖／綜合報導

俄羅斯出兵發起烏克蘭特殊軍事行動至今超過1個月，雙方代表團本月29日在土耳其伊斯坦堡進行停火談判，俄方承諾停止在基輔的軍事行動、烏方則表示已準備好成為中立國。對此，民進黨立委林俊憲分析，烏克蘭已給普丁台階下，現在就看普丁願不願意「認賠出場」。

林俊憲表示，隨著俄烏戰爭已經超過一個月，雙方在戰場上僵持不下，俄羅斯自知原先的目標已難以達成，因而在談判上漸漸退讓，「日前的和談結果有了幾項重要結論，可以一項一項來看。」

林俊憲分析，普丁在開戰演說中提到的「去軍事化」、「去納粹化」在最近幾次談判中已經不再重提，恐怕是俄羅斯已經認清要在軍事上讓烏克蘭屈服已不可能達成，反而自己在各個戰線上進退兩難，因而從其他方面談判希望結束陷入泥沼的軍事行動。

林俊憲表示，烏克蘭提出的安全保證方案也很值得關注，按照他們的說法，烏克蘭將會成為無核、中立化的國家，不加入軍事政治聯盟，可是將與保證國簽訂安全協議，可能類似美日安保條約，攻擊日本就等於美國，一但烏克蘭遭到攻擊，保證國就必須出面維護烏克蘭的安全。

對於烏克蘭提出的條件，林俊憲指出，這是一個非常有外交智慧的方案，因為保留了烏克蘭加入北約的目的：獲得安全保障，但在名義上又沒有加入北約，等於是給俄羅斯一個台階下，回應一開始的戰爭理由，體面的結束戰爭，「可以看出烏克蘭已釋出最大善意，接著就看普丁願不願意接招，在損失繼續擴大前趕緊達成協議。」

對於烏俄戰情，林俊憲分析，從前線的狀況來看，俄軍的戰力已經到了極限，不論是後勤問題還是徵召少數民族傭兵和罪犯補充兵力來看，如果不宣布全面進入戰時體制，戰鬥難以維持下去，除非有「外力介入」，也就是中國秘密援助，現在歐美國家都非常關切這一點。

林俊憲感嘆，俄羅斯累積數十年的軍力，在一個多月裡的戰爭就消耗殆盡，可見侵略絕不是想像得那麼簡單，希望全世界的獨裁者都能學會教訓，「而普丁也該趕快趁還有機會時認賠離場，否則身家壓進去卻換來一場空，何苦呢？」

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