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逢年節必塞！南迴警清明節置重兵　多項交通管制報你知

▲▼清明節連假，大武分局於各風景區人、車聚集易壅塞地點及路段，執行定點及機動交通疏導並加強取締違規。（圖／大武分局提供，下同）

▲▼清明節連假，大武分局於各風景區人、車聚集易壅塞地點及路段，執行定點及機動交通疏導並加強取締違規。（圖／大武分局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

今年清明節連假為4月2日至4月5日共4天，為維護台9線南迴公路交通安全與順暢，台東大武分局運用安朔交控中心大數據分析南迴公路易壅塞時段路段，研擬規劃綿密交通疏導執行計劃。

▲▼清明節連假，大武分局於各風景區人、車聚集易壅塞地點及路段，執行定點及機動交通疏導並加強取締違規。（圖／大武分局提供，下同）

大武分局預估清明節連續假期，將有返鄉祭祖及旅遊車潮湧入南迴公路，為疏解車流，大武分局於台9線草埔森永隧道及高架橋、多良火車站、金崙大橋、台9線395公里（車道縮減處）、太麻里金針山、櫻木花道風景區等人、車聚集易壅塞地點及路段，規劃警力，執行定點及機動交通疏導作為；駕駛人如途經該路段，請配合現場交通管制人員引導，遵守交通規則。

▲▼清明節連假，大武分局於各風景區人、車聚集易壅塞地點及路段，執行定點及機動交通疏導並加強取締違規。（圖／大武分局提供，下同）

駕駛人至多良火車站景點旅遊，請走外側車道，車道分流管制。

為確保交通順暢，大武分局配合大武工務段針對轄區易壅塞路段實施以下交通管制措施：
1、 駕駛人至多良火車站景點旅遊，請走外側車道，車道分流管制。
2、 金崙大橋北端連續假期，北上禁止左轉及橋上停車駐足。
3、 金崙村至金崙大橋北端路段，管制時段「4月2日12時起至4月5日20時止」禁止通行（客運除外）替代道路：一律由阡仔崙橋至金崙大橋南端出口後再行北上或南下。
4、 省道台9線南迴公路禁行砂石車：南迴公路，依本縣現行管制規定，
3、連續假期禁行砂石車，本分局將加強宣導及管制：
（1） 管制時間：自110年4月2日（週六）至4月5日（星期二），每日9至12時、16至19時兩時段。
（2） 管制路段：南迴公路（金崙至壽卡間）。
（3） 管制車輛：禁止砂石車由台東往高雄方向行駛。

▲▼清明節連假，大武分局於各風景區人、車聚集易壅塞地點及路段，執行定點及機動交通疏導並加強取締違規。（圖／大武分局提供，下同）

櫻木花道風景區加規劃警力執行交通疏導並加強取締違規。

大武分局分局長吳正文特別呼籲駕駛朋友請勿酒後駕車及超速、任意超車、疲勞駕駛等，警方將於易肇事地點、路段，加強違規取締及服務，維護用路人行車安全，大家共同來維護假期交通順暢與安全。

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