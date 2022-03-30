連假親子去處+1！日式老宅變身「時光繪本書屋」打造閱讀遊戲空間

▲誠品書店在基隆日式老宅打造「時光繪本書屋」，集結千本童書、桌遊、活動、市集，打造閱讀遊戲空間。（圖／誠品提供）

記者林育綾／綜合報導

今年清明連假適逢兒童節，擔心下雨的親子族又多了一個好去處！誠品書店在基隆日式古蹟「要塞司令官邸」及「要塞司令部校官眷舍」，推出全新「時光繪本書屋」，策劃世界5大國特色古蹟書店主題展、韓國繪本畫展，還有超過千本繪本童書，並有定時導覽、互動式展演、桌遊、親子工作坊等近50場藝文活動。

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▲爸媽們除了可陪孩子自在席地而坐、閱讀玩耍，還可一同參加說故事、光影互動⋯等活動。（圖／誠品提供）



誠品書店以親子共讀為主題策劃「時光繪本書屋」，特別將日式老宅添新裝，在和室榻榻米上增設柔軟地毯、色彩繽紛的抱枕，還規劃桌遊體驗區，為孩子打造如家般舒適愜意的閱讀遊戲空間。

爸媽們除了可陪孩子自在席地而坐、閱讀玩耍，還可一同參加說故事、光影互動、繪本場景手作、皮影戲、美感教育體驗工作坊、甜點DIY、植栽手作等各種藝文活動，或遊逛戶外故事市集、品味在地美食。其中來自德國的人氣角色「NICI小豬威比」也將於4/3(日)下午現身與大小朋友相見歡，共度歡樂時光。

▲▼誠品書店在基隆日式老宅打造「時光繪本書屋」，集結千本童書、桌遊、活動、市集，打造閱讀遊戲空間。（圖／誠品提供）

「時光繪本書屋」與《歐洲獵書80天》作者蘇懿禎、謝依玲合作，於基隆「要塞司令官邸」策展呈現日本、德國、羅馬尼亞、波蘭、斯洛伐克等歐亞5國特色古蹟書店與圖書館，以及1930-1980年代歐陸繪本、故事書、海報、膠卷繪本與放映機、兒童雜誌等珍貴物件，帶領讀者體驗世界文化。韓國繪本《時間》原版授權複製畫也同步展出，呼應古蹟歷經百年時光流轉。

而官邸對側的「要塞司令部校官眷舍」則蒐羅繪本大師雍卡拉森《這不是我的帽子》、圖畫書作家奧利佛傑法與祖兒戴沃特獲獎名作《蠟筆大罷工》、名導王小棣《魔法阿媽：豆豆的夏天》、知名童書作家郝廣才《老鼠嫁女兒》等豐富中外文繪本童書，一次飽覽各國童書繪本的精彩創意。

▲▼誠品從去年11月起進駐基隆要塞司令官邸、要塞司令部校官眷舍，打造主題書店，吸引數萬人次造訪深獲好評。（圖／誠品提供）

誠品從去年11月起進駐基隆要塞司令官邸、要塞司令部校官眷舍，打造主題書店，吸引數萬人次造訪深獲好評，此次除了以嶄新「時光繪本書屋」打造充滿童趣、親子可共遊共讀的創意文化場域，4/2(六)起假日也將持續舉辦定時導覽活動，帶領讀者認識基隆沙灣園區歷史與建築特色。

4/9(六)還有基隆在地作家小歐《正好住基隆：我住在基隆要塞司令官邸的日子，還有心愛的城市散步時光》新書分享會，暢談幼年時生活在古蹟裡的特殊回憶，期待與更多民眾從這座百年歷史建築出發，探索體驗基隆古今薈萃的文化風情。

時光繪本書屋

地址：基隆市中正區中正路111號、230號（鄰近基隆中正區公所）

營業時間：週一至五11：00－18：00 / 週六週日10：00－18：00