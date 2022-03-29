2022桃園彩色海芋季「芋見愛神」　4／2- 17日浪漫登場！

▲2022桃園彩色海芋季以「芋見愛神」為主題。(圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全台最大彩色海芋花海，即將於桃園浪漫登場！桃園市長鄭文燦29日於「2022桃園彩色海芋季」啟動記者會表示，今年桃園彩芋季以「芋見愛神」為主題，結合八大裝置藝術、六間在地農場，更搭配豐富的亮點活動、精緻手作DIY與藝文市集，4月2日至17日，在溪海休閒農業區登場。

鄭市長表示，桃園彩色海芋季已經是桃園最成功的花卉活動品牌，每年吸引超過百萬人朝聖。今年共規劃八大裝置藝術，以愛神為主題，結合東西方神話中的代表性愛神，包括：愛情魔龍、邱比特、維納斯、月老以及牛郎織女等，並藉由期間限定的闖關活動，帶領民眾通過一個個愛神導師的考驗，了解愛情的本質，感受到愛的幸福。

市府副秘書長邱俊銘表示，今年彩色海芋季活動有別以往單點的演出形式，結合趣味挑戰活動、AR闖關遊戲，另規劃兒童劇、迪士尼音樂會、民歌演唱會、樂團演出、DIY活動…等，周周都精彩。

農業局局長郭承泉說，本次活動首次規劃特色藝文市集打造在地產業的亮點，除了在地農特產品展售，更規劃花卉展售區，要讓民眾在賞花之餘，更可以將最高品質的在地伴手禮帶回家。在地農場也推出一系列有趣好玩的親子農事體驗，包括:一級棒農場、林園居農場、和春花卉農場、大地農莊、豐舟農園、陽榮農場，要讓民眾體驗充滿樂趣的農村文化。

由於，每年「桃園彩色海芋季」都吸引眾多人潮前往朝聖，因此桃園市政府農業局呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸系統，桃園客運5077以及統聯客運210都可到達會場。此外也特別規畫免費接駁車，活動期間由A18桃園高鐵站-文中三停車場-活動會場的接駁車，另設置園區內接駁車可往返在地農場。周邊也規劃三處免費停車場，包含文中三停車場、文智停車場、功學社單車提供民眾使用。