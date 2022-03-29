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俄認侵烏失敗將放棄基輔？專家警告「1件事」：推論為時尚早

▲▼俄羅斯軍隊。（圖／路透）

▲俄羅斯國防部宣布，完成第一階段軍事行動。（圖／路透）

實習記者廖翊慈／綜合報導

俄羅斯國防部25日宣布完成在烏克蘭的第一階段軍事行動，目標將轉向解放烏東頓巴斯地區，讓各界猜測是否代表莫斯科坦承行動失敗，因此將侵略規模縮小？不過專家警告，若俄軍隻中火力專注全力攻堅一處，那烏克蘭勢必需要借助西方武器的支援。

根據BBC報導，俄羅斯高層將領聲明，俄軍大致完成第一階段的軍事行動，將整頓軍備前往頓巴斯地區，「俄羅斯軍隊現在將集中精力『徹底解放頓巴斯』。」對此，有西方官員猜測俄軍因入侵基輔失敗，才將行動規模縮小，但另一名官員則認為做這個結論為時尚早，「俄羅斯可能意識到無法同時多處行動，若他們將全部軍力用於攻下一個地區，那勢必會增加空中火力攻擊，但不管如何，前幾次行動都已經消耗他們（俄軍）不少兵力。」

▲在馬立波（Mariupol）的俄軍裝甲車隊。（圖／路透）

▲在馬立波（Mariupol）的俄軍裝甲車隊。（圖／路透）

該名官員接著分析，俄軍正在建立多達10個營級戰術群（Battalion Tactical Group，BTG）前往頓巴斯地區，可能會專注於包圍駐守在烏東「接觸線」（contact line）的最佳烏軍戰鬥部隊，「若俄軍再向南推進從哈爾科夫（Kharkiv）、伊久姆（Izium）等，甚至是連重要的港市馬立波（Mariupol）都被拿下，那麼再往北距離包圍烏東軍隊也不遠了。」

報導末也提到，俄軍的撤退，不代表侵略烏克蘭的野心被馴服，雖上述包圍戰術看似遙不可及，目前也沒有看到俄軍新的侵略行動有所進展，但也未必完全不可能，屆時俄軍若真的加強空中火力，士氣再高昂的烏軍也是需要一定的支援，另一名官員表示，「那麼西方給予的武器支援，將會是烏克蘭最大的助力。」

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