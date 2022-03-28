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豪門兄弟鬩牆！大直美麗華影城停業　8422萬鉅額求償判決出爐

▲▼國內新冠肺炎疫情延長三級警戒至7月26日，但從7月13日開始，有條件開放電影院等場所營業，圖為美麗華百樂園。微解封,電影院,紓困,武漢肺炎,防疫,逛街,社交距離,群聚,人流,百貨公司,室內聚會,室外活動,美麗華大直影城,摩天輪。（圖／記者李毓康攝）

▲美麗華大直影城外觀。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

美麗華集團旗下台北大直美麗華影城2018年因家族糾紛，被迫停業一個月重整，事後由二代長子黃世昌掌控的美麗華娛樂公司，告老么黃世杰的美麗新娛樂公司於經營大直影城期間，違反競業禁止規定在400公尺範圍內另設大直皇家影城競爭，並大量挖角大直影城員工，以致美麗華須負擔票款與系統重置等損失，求償8422萬餘元，台北地院判美麗新須賠償1631萬餘元，可上訴。

大直美麗華影城是在2018年6月間短暫停業重整，美麗華提告指稱，2010年11月1日簽約委託美麗新將大直影城經營為複合式電影院，且黃世杰當時兼任美麗華娛樂與美麗新娛樂董事長，卻在2016年間，在大直影城附近的北安路成立皇家影城，兩者相距僅約400公尺。

美麗華指稱，黃世杰此舉已違反競業禁止規定，美麗華娛樂所屬的美麗華城市公司屢次善意規勸，黃世杰仍不改善，加上美麗華城市公司監察人要求盡速處理，因此美麗華娛樂公司2018年3月召開董事會，免除黃世杰的董事長職務，並於同年5月決議，3個月後終止與美麗新公司的服務契約。

美麗華指控，美麗新公司在契約終止前，大量挖角大直影城工作人員、集體跳槽美麗新公司，藉此架空大直影城、報復美麗華公司，並由林姓、張姓技術主管以遠端登入方式，破壞大直影城電腦系統，以致5個廳無法正常播放影片，讓消費者白跑一趟造成客訴，因而必須停業重置，據此要求美麗新公司與林、張2人賠償共8422萬餘元。

美麗新公司抗辯美麗華於2018年6月11日，違約逕自接管大直影城設備，卻沒有足夠專業與經驗，造成影城系統異常，跟美麗新無關，且美麗新已公告消費者退票政策，美麗華片面宣布接受消費者退票，等於向消費者收購票券、承受消費者對美麗新的權利義務，美麗華應無法律上或契約上依據要求美麗新退錢。

同案挨告求償的林男與張男，均否認破壞影城放映系統參數或任何軟硬體，2人強調自己僅是戮力工作的受薪階級，不應被捲入經營紛爭而承擔高額賠償。

法官審理認為，美麗華於2018年6月21日合法終止與美麗新的契約，但沒充分舉證林、張2人的職務行為，與後續損失有怎樣的關連性，且主張停業所受損失約5000萬元、終止契約後受理消費者退票1548萬餘元，也都欠缺理由。

法官僅認定美麗華可向美麗新請求終止契約前應支付的票券款項1087萬餘元，以及被迫停業重置官網、手機APP、售票系統與播映設備所花費的543萬餘元，判美麗新應賠償1631萬餘元，可上訴。

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美麗華影城兄弟鬩牆競業禁止

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