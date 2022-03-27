台東出現6案確診啟動初鹿快篩站　204人篩檢結果出爐

▲縣府啟動快篩站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣27日新增6起本土案例，環保局緊急於上午完成確診者足跡及周邊環境清消，台東縣長饒慶鈴立即指示在初鹿國小側門前啟動快篩站，目前共18人PCR採檢，其中6人確診、其餘12人皆陰性，另有5人列自主健康管理。請民眾持續做好防疫工作，並呼籲初鹿地區鄉親盡速前往篩檢。

饒慶鈴於27日疫情說明記者會中表示，衛生局昨夜接獲通報第一起案22849(20多歲女性、卑南鄉民)，3月26日出現頭痛噁心症狀就醫後採檢確診，縣府擴大採檢又篩出5名個案，包括案22851為她1歲多的兒子，因為流鼻水、發燒等症狀，曾前往初鹿診所看診；而案22850及22852則為相關照顧者，各為約70歲女性、男性，目前無症狀，活動範圍多在初鹿地區及部分台東市區。下午新增2個案皆無症狀，為案22852相關工作友人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為盡早阻斷社區傳染鏈，縣府緊急協調卑南鄉衛生所及醫檢師公會，在初鹿國小側門前啟動快篩，截至下午3時共篩檢204人，全數陰性，快篩站將持續開設並滾動式調整，請當地鄉親盡快前往篩檢。另外，初鹿國小、初鹿國中明日將停課1天加強校園清消、初鹿國小4月2日的百年校慶也將延期辦理。

饒慶鈴強調，緊接就是清明連假，將有大批鄉親返鄉及遊客來臺東，對於防疫必須嚴陣以待，台東縣醫院及住宿型機構目前停止探病兩週至4月10日，校園即日起2週內不開放至4月10日，運動會延期辦理或僅校內賽，校外人士進入校園洽公需附小黃卡或快篩證明。縣府將加強夜市清消及八大行業稽查，也請各旅宿及餐飲業者務必落實實聯制。

另呼籲鄉親做好個人防護，完整接種疫苗以保護自己，各鄉鎮市衛生所、醫院及診所持續提供接種服務，至4/3前接種資訊皆公布在台東縣衛生局官網，請鄉親盡速自行電話或網路預約，並提醒民眾落實實聯制、非必要不脫口罩、將足跡路線記清楚，如有需要才能確實提供。