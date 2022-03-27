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大陸 大陸焦點 特派現場

全家捅！你捅了沒？上海兩天完成2500萬人抗原檢測

記者趙禕/上海報導

你家是單人捅？雙人捅？還是全家捅？你今天是「小隊長」嗎？上海從3月26日起，對全市居民展開「核酸+抗原」檢測的篩查，在一天之內已經有超過1400萬人用統一發放的新冠病毒抗原檢測試劑盒完成自我檢測；預計兩天內，上海全市2500萬居民都將完成一次新冠病毒的抗原自我檢測。

上海近期篩檢出的新冠肺炎確診者和無症狀感染者逐日增加，3月25日新增新冠病毒陽性感染者突破兩千人，達到2269人，包括38例新冠肺炎本土確診病例和2231例本土無症狀感染者；3月26日，新增新冠病毒陽性感染者更是達到2676人，包括45例新冠肺炎本土確診病例和2631例本土無症狀感染者。

許多居民社區因為多次檢測出陽性患者或是無症狀感染者而被反覆封控，有些社區甚至被封控了二十幾天；大量人員被要求居家辦公，上海多個區也關停了許多營業場所，並責令餐廳只准外賣、禁止堂食，影響層面巨大。

為了提高檢測效率、及時發現隱匿感染者，上海決定在3月26日、3月27日兩天，針對全市2500萬居民展開分類、分層網格化的「核酸+抗原」檢測篩查，重點區域居民進行核酸篩查，非重點區域居民進行抗原檢測。

對社區、企事業單位等等劃成一個個網格，由社區工作人員逐棟逐層逐戶發放新冠病毒抗原檢測試劑盒，讓居民自行檢測，再針對自測出現陽性的民眾進行核酸覆核，利用抗原檢測快速、便捷的特點減輕全面核酸檢測的工作壓力，並且確保最大程度減少沒有被核酸檢測覆蓋到的漏網之魚。

▲社區工作人員逐棟逐層逐戶發放新冠病毒抗原檢測試劑盒。（圖／記者趙禕攝）

▲社區工作人員逐棟逐層逐戶發放新冠病毒抗原檢測試劑盒。（圖／記者趙禕攝）

▲▼居民使用新冠病毒抗原檢測試劑盒自行檢測完畢後，再由社區工作人員立即將檢測盒收回統計。（圖／記者趙禕攝）

▲▼居民使用新冠病毒抗原檢測試劑盒自行檢測完畢後，再由社區工作人員立即將檢測盒收回統計。（圖／記者趙禕攝）

▲▼居民使用新冠病毒抗原檢測試劑盒自行檢測完畢後，再由社區工作人員立即將檢測盒收回統計。（圖／記者趙禕攝）

為了讓所有市民配合以儘快達到動態清零的效果，上海市政府新聞發言人尹欣特別在26日上海市新冠肺炎疫情防控新聞發布會上，拜託「市民積極認真參與檢測工作，真正做到『靜下來，少流動』，同心同德同力同行跨過這道坎兒。」

從3月26日下午開始，完成抗原自我檢測的上海市居民就紛紛在網上曬出自我檢測「一道槓」的結果，因為大陸小學裡被推選擔任小隊長的學生都帶著「一道槓」的袖標，抗原自我檢測陰性的上海市居民也戲稱自己是「小隊長」；還有很多人笑稱這次2500萬人一起「捅鼻子」可以申請金氏世界紀錄了。

▲▼完成抗原自我檢測的上海市居民紛紛曬出自我檢測結果。（圖／網上截圖）

▲▼完成抗原自我檢測的上海市居民紛紛曬出自我檢測結果。（圖／翻攝自微信）

▲▼完成抗原自我檢測的上海市居民紛紛曬出自我檢測結果。（圖／網上截圖）

▼完成抗原自我檢測的上海市居民紛紛曬出自我檢測結果。（圖／翻攝自微信）

▼完成抗原自我檢測的上海市居民紛紛曬出自我檢測結果。（圖／網上截圖）

上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝介紹，抗原檢測的第一天就有1400多萬人完成自我檢測，並從中發現一些抗原檢測陽性人員，這些人都被立即管控馬上進行核酸檢測覆核。

▲自我抗原檢測陽性人員都將被立即管控馬上進行核酸檢測覆核。（圖／網上截圖）

▲自我抗原檢測陽性人員都將被立即管控馬上進行核酸檢測覆核。（圖／翻攝自微信）

上海市衛健委主任鄔驚雷表示，上海已經啟用後備定點醫院及建設集中隔離收治點，用於新冠肺炎無症狀感染者和輕型病例的集中隔離，3 月26日還啟用了世博展覽館臨時集中隔離收治點；對急診、發熱門診、透析室、手術室、重症監護室、孕婦分娩室等，「非必要不封控」，加強對封控區居民的醫療保障。醫療機構要確保急危重症患者得到及時救治。

上海市希望透過這次科學組織核酸和抗原檢測措施，能夠快速阻斷疫情社區傳播，儘快實現社會面動態清零。

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