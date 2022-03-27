外媒曝「Chrome瀏覽器」已遭駭客入侵　Google急發版本更新！

▲Google旗下Chrome瀏覽器。（圖／路透）

記者吳康瑋／綜合報導

外媒Bleepngcomputer報導指出，Google旗下匿名安全研究人員，日前在檢查Chrome瀏覽器安全時，竟發現有批代碼「CVE-2022-1096」的漏洞，已遭駭客被發現、利用。對此，官方已緊急釋出Chrome瀏覽器桌面版本「99.0.4844.84」安全更新，以避免旗下用戶的個資受其攻擊。

據了解，該「CVE-2022-1096」漏洞，為Chrome V8 JavaScript 引擎中之類型混淆漏洞，且該漏洞若遭利用，將造成駭客可隨意從遠端執行任意代碼發動惡意攻擊的局面，且一但遭受攻擊，駭客就能隨意自外部寫入或變更記憶體的讀寫權限導致瀏覽器崩潰。

對此，Google指出，團隊為了確保資料安全，已釋出最新更新版本，建議使用 Windows、Mac、Linux 等電腦系統的 Chrome 用戶，務必盡快手動更新 Chrome，於電腦點選Chrome瀏覽器後，點選螢幕畫面左上方的「閱覽更多」之圖示，在後續的功能選單中，點選最下面的「設定」選項。

緊接著，用戶需在設定頁面之最左側列表中，點選最後一個選項「關於Chrome」，即可進行手動快速更新，而在完成升級更新後，按下「重新啟動」按鈕，即可完成。重開Chrome瀏覽器，點選「設定」>「關於Chrome」，相關說明將告知用戶目前版本為最新之「99.0.4844.84」。