義務役延長1年前提曝光！　國防部拋3大配套：需符合現代化戰爭

▲步兵203旅砲兵營新制教召訓練進行105榴砲戰術機動演練。（圖／八軍團提供）



記者陶本和／台北報導

針對媒體報導指稱「徵兵已拍板為一年」，國防部27日澄清，所述內容並非事實。對於兵役延長議題，國防部強調，必須綜合考量敵情威脅、防衛作戰需求，以及部隊訓能訓量擴充等相關配套措施，以符合現代化戰爭之需求。

國防部表示，已多次公開說明兵役延長議題尚未定案，惟各媒體近日出現各種揣測結論，已造成民眾訊息混淆。國防部強調，有關役期延長的議題，必須綜合考量敵情威脅、防衛作戰需求，以及部隊訓能訓量擴充等相關配套措施，以符合現代化戰爭之需求。

事實上，針對兵役延長的議題，關鍵點並非時間長短，而是攸關訓練內容的安排，是否能夠符合現在化戰爭之需要，再來才會進入到兵役延長的討論。《ETtoday東森新媒體》日前一則題為「幕後／4月兵役評估延長9至12個月 訓練內容將檢討更精實」報導就指出，軍方確實將「4個月役期延長至9個月至1年」納入評估，但尚未定案，而在此同時，也勢必檢討整體國軍訓練內容，要符合當前建軍思維，言下之意，未來訓練只會更增量、更精實。

熟悉軍方事務人士坦言，役期的時間長短是一個點，但重點還是在於「訓練內容」，因此在評估延長兵役的同時，也要同步針對訓練內容進行檢討，是否符合當前建軍的構想。

該位人士說，現役約18萬正規部隊之外，後備編列28萬人，以及可用人力223萬編管人力，在戰時如何運用；簡言之，單就後備部隊，如何在戰時發揮有效戰力，如何協助疏散、基礎設施維護、快速執行阻絕任務等。因此，不論現役部隊、義務役、後備部隊的訓練，在課程安排、訓練量、精實度，在未來勢必都還要有所調整跟提升；所以，總體而言，在訓練內容的強化有一定討論後，才會進入到「役期延長」的評估。