破50萬人下載！安卓導航、投資App藏木馬「後台偷你錢」　名單曝光

▲安卓手機。示意圖，與新聞人物無關。（圖／資料照）

文／林依榕／今周刊

下載App真的要多留心！據資安機構「Dr.Web」報告指出，Google Play商店的多款App（照片編輯、導航、投資工具等軟體）藏有木馬程式，會騙取用戶個資、竊取金額；其中，WhatsApp功能模組App甚至還能讓不消份子，遠端操控用戶手機下載惡意程式。

資安機構「Dr.Web」報告表示，這些惡意軟體多以竊取個資、詐騙金額為目的，當用戶下載了被埋了木馬程式的App後，會要求用戶輸入電話號碼、設定儲值帳戶，藉此騙取訂閱高額訂閱費，從中竊取金錢。

該報告點名像是Google Play商店裡的投資工具、照片編輯軟體，如「Morph Faces」、「Up Your Mobile」、「Launcher iOS 15」、「Adam Photo Pro」、「Advice Photo Power」等，或者已有高達50萬人下載的3D 導航軟體「Top Navigation」，都藏有木馬程式。

▲資安報告示警，已經有多款APP藏惡意程式。（圖片來源：翻攝Dr.Web）

其中更可怕的，是WhatsApp功能模組「GBWhatsApp」、「WhatsApp Plus」，它不僅僅像上述軟體竊個資詐騙，甚至可直接遠端操控你的手機下載惡意程式。

目前這些App多已被GooglePlay下架，不過專家提醒，如果想避免受害，千萬不要從不安全的來源下載APK；另外，下載App前一定要謹慎閱讀用戶評論。

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