快訊／凌晨大雨中！10縣市「大雨特報」　彭啟明：對流雲系已上岸

▲中央氣象局發布大雨特報。（圖／記者林敬旻攝）



記者董美琪／綜合報導

中央氣象局26日22時，針對10縣市發布「大雨特報」，氣象達人彭啟明27日凌晨也發文指出，對流雲系已經上岸，留意防範局部較大雨勢。不少網友都說，「台北、新北大雨中」。

彭啟明發文寫道，「晚安，對流雲系已經上岸，中部以北不少地方都有大雨出現，請留意防範局部較大雨勢，預期也有局部雷陣雨發生。」網友也留言回應「桃園雨大風大」、「和颱風一樣的猛～三義」。

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氣象局提醒，受到鋒面影響，26日晚間至27日台中以北地區及南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

26日晚間到27日鋒面通過及東北季風增強，中部以北降雨持續，屬於有陣雨或雷雨的天氣，其他地方也有局部短暫陣雨或雷雨，其中西半部並有局部大雨發生的機率，瞬間雨勢較大。

27日晨北部及東北部天氣先轉涼，低溫約16到18度，其他地方仍有21到24度，白天北台灣持續偏涼，高溫只有18到20度，中部及花東相較今天也降溫不少，高溫約22到24度，南部依舊溫暖，高溫來到29、30度，南北溫差大，南來北往請留意溫度變化。