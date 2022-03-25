「太魯閣事故傷者」痛批被遺忘！約見交長卻臨時被放鴿子

▲太魯閣出軌事故將滿一年。（圖／記者柯政誟翻攝）

記者李宜秦／台北報導

去年4月2日發生太魯閣出軌事故，意外釀成49人不幸罹難，事故傷者今日發布聲明，直指「一年來交通部的傲慢讓人失望心寒」，且數度想與交通部長王國材見面，卻被臨時放鴿子，痛批「一年前後的態度轉變竟如此劇烈，要見部長一面如此艱難」。

「被遺忘的太魯閣傷者」今日發布聲明表示，去年的太魯閣事故是一場無法擺脫的惡夢，事發後政府承諾全力妥善處理，然而一年來罹難者家屬及傷者面對的卻是交通部官僚的傲慢，以及台鐵高層的顢頇。

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太魯閣傷者表示，他們數度表達希望與王國材見一面，然而在時間好不容易敲定後，卻被王國材臨時放鴿子，「我們從來沒有想過，一年前後的態度，竟然可以轉變如何劇烈，要見部長一面，竟然如此艱難」。

太魯閣傷者表示，「這些大官們連基本的承諾都無法信守，善意的靜默等待，換來的只是敷衍的傲慢對待」，並提出三點訴求，包括第一，請王國材履行承諾，與傷者和家屬面對面溝通。

第二，成立臺鐵安全改革的外部監督團體，並仿效日本制度，成員應納入亡者家屬與傷者代表，共同監督安全改革，讓悲劇不再發生。

第三，台鐵高層應負起責任，妥善處理傷者事宜，還給受難者基本的公平正義。

交通部表示，並無部長放鴿子一事，王國材也指示儘速處理會面事宜。