兵役延長10個月？總統府喊「還沒定案」　重點先改革訓練內容

▲國軍教召。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導



針對國軍義務役是否延長役期，25日有媒體指稱，府院黨高層已敲定，現行僅4個月軍事訓練役確定會延長，延長時間將落在10個月。對此，總統府駁斥此項說法，並表示近日總統府、行政院、國防部也已多次公開表示，關於義務役役期，國防部正就各方意見進行評估中，尚未有定案。

有媒體報導指稱，所謂府院黨高層已敲定，現行僅4個月軍事訓練役確定會延長，惟衡量各種執行層面，雖有延長至1年的主張，「最終延長時間將落在10個月」，至於是否修兵役法仍待研議，而年底選舉及兩岸情勢等政治因素，也牽動正式宣布時機。

不過，總統府發言人張惇涵駁斥，該則報導並未向總統府查證，近日總統府、行政院、國防部也已多次公開表示，關於義務役役期，國防部正就各方意見進行評估中，尚未有定案，呼籲相關媒體報導前應妥為查證。

事實上，《ETtoday東森新媒體》日前一則題為「幕後／4月兵役評估延長9至12個月 訓練內容將檢討更精實」報導指出，軍方確實將「4個月役期延長至9個月至1年」納入評估，但尚未定案，而在此同時，也勢必檢討整體國軍訓練內容，要符合當前建軍思維，言下之意，未來訓練只會更增量、更精實。

熟悉軍方事務人士坦言，役期的時間長短是一個點，但重點還是在於「訓練內容」，因此在評估延長兵役的同時，也要同步針對訓練內容進行檢討，是否符合當前建軍的構想。

該位人士說，現役約18萬正規部隊之外，後備編列28萬人，以及可用人力223萬編管人力，在戰時如何運用；簡言之，單就後備部隊，如何在戰時發揮有效戰力，如何協助疏散、基礎設施維護、快速執行阻絕任務等。因此，不論現役部隊、義務役、後備部隊的訓練，在課程安排、訓練量、精實度，在未來勢必都還要有所調整跟提升；所以，總體而言，在訓練內容的強化有一定討論後，才會進入到「役期延長」的評估。