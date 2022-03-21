單親媽遇暖男「助幼女學費10年」　她長大後慘淪性奴被下手26次

▲少女向老師訴苦，母親的男同事以按摩為藉口觸碰她的隱私部位。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北1名少女小喬(化名)幼年喪父，10多年來與母親相依為命，母親的同事時常金援資助小喬學費，小喬也習慣了這名叔叔頻繁到家中探望，沒想到小喬一上高中，叔叔露出真面目，以按摩當藉口，趁機撫摸小喬的隱私部位，小喬不敢告訴母親，轉向學校老師求助，叔叔挨告後也對自己的獸行感到懊悔，台北地檢署依26個強制猥褻罪嫌起訴這名叔叔。

據了解，小喬的母親喪偶後，對於男同事願意悉心照料自己和女兒的生活感到慶幸，也很放心讓女兒與男同事獨處，直到相關單位接獲檢舉通報，小喬的母親才知道自己竟然引狼入室。

檢警調查，這名男同事10多年前開始，得知小喬的父親過世後，就開始照顧小喬和母親，除了幫小喬付學費還有一些活開銷，每周二、五都會去探望母女倆，小喬已經習慣把這位叔叔當成自己家中長輩般敬重，等到小喬上了高中，長得亭亭玉立，叔叔逐漸露出本性。

小喬在向老師訴苦，在高一下學期、還沒升高二前，叔叔會趁著母親還沒回家的空檔，以幫忙按摩當藉口，用膝蓋壓制她的雙腳，伸手撫摸她的下體和胸部，她因為擔心叔叔停止金援，會連累母親而不敢反抗。

這位叔叔到案後也對自己的行為感到懊悔，但只承認2度不小心碰到小喬的隱私部位，檢察官不採信，根據小喬的指控，依他2020年5月1日至7月31日止，每週2次到小喬家中的頻率估算，有26次猥褻犯行，依26個強制猥褻罪提起公訴。