尹錫悅下午將「破例」與習近平通話！　緊急商討北韓試射飛彈事宜

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尹錫悅下午將「破例」通話習近平！　緊急商討北韓試射飛彈事宜

▲▼習近平25日下午將與尹錫悅通電話。（圖／達志影像／美聯社）

▲習近平25日下午將與尹錫悅通電話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）官媒今（25）日在報導中證實，昨（24）日下午2時38分所試射的飛彈正是新研發的洲際彈道飛彈「火星-17型」，且由最高領導人金正恩親自督導試射，突顯出與美國對抗的覺悟。對此，南韓總統當選人尹錫悅將於25日下午與中國國家主席習近平通話，討論北韓試射飛彈一事。

根據《韓聯社》，南韓總統當選人發言人金恩慧（김은혜）於25日上午在總統職務交接委員會簡報中提到，已安排尹錫悅、習近平雙方於25日下午進行通話，屆時習近平除了在電話中恭賀尹錫悅當選下屆南韓總統，雙方將就今年韓中建交30周年，討論如何穩定發展韓中的合作關係。

這也是習近平2013年3月就任國家主席以來，首度與南韓總統「當選人」進行通話。

對於北韓試射飛彈，金恩慧表示，「北韓昨日試射洲際彈道飛彈（ICBM），對於韓半島（朝鮮半島）國防安全構成嚴重威脅。對此，尹錫悅總統當選人將與習近平主席進行密切協商。北韓的軍事挑釁行為提高韓半島緊張態勢，我們不得不就此進行議論。」

現場有記者提問，認為習近平「破例」與尚未就任南韓總統的尹錫悅通話。金恩慧回道，「據我所知，習近平主席先前曾未有和總統當選人身份的下屆國家元首通話的先例，這其實是前所未有的。據我推測，這其實反映出習近平主席對於新上路的尹錫悅政府在發展韓中關係上的期盼。」

另外，尹錫悅對於北韓試射洲際彈道飛彈展現出相當強硬的態度。尹錫悅在臉書發文表示，「嚴正警告北韓，透過軍事挑釁的手段只會一無所獲。大韓民國將穩固發展國防，守護自由與和平。」

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