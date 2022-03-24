「三冠王」殺女友死因出爐　1刀狠刺心臟破裂成奪命關鍵

▲嘉義台電情殺案，犯保協會前往關懷 ，左起書記官長吳國安、主委林文村、被害人母親。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市垂楊路的台電嘉義配電中心，本月22日疑因感情糾紛，台電員工陰姓男子持刀進入辦公室刺殺張姓女協力廠商多刀，致使張女送醫急救仍不治死亡，檢方解剖初步發現死者被刺傷，其中1刀刺破心臟為致命傷。



55歲前棒球國手、台電員工陰經龍22日疑似談分手不成，持刀揮砍同為台電員工的女友，導致對方身中多刀倒臥血泊，送醫後不治，陰則遭收押。陰經龍出身嘉義朴子少棒隊，國小畢業後便進入棒球名校華興中學青少棒隊，曾代表中華隊赴美參加威廉波特少棒賽世界賽，榮獲世界冠軍，在當時大放異彩，曾獲得「三冠王」的稱號，是台灣棒球史上唯一一名姓「陰」的棒球選手。

犯罪被害人保護協會嘉義分會獲悉後，隨即於當日下午致電關心案家，23日上午再次聯繫案家並告知協會相關可協助事項；24日上午犯保協會主任委員林文村，偕同嘉義地檢署書記官長兼協會執行秘書吳國安及犯保協會專任人員、保護志工前往關懷案家，同時致贈慰問金予案家表達哀悼之意，並於訪談中告知協會可提供法律及心理輔導等相關協助事項，後續將持續協助案家。

犯罪被害人保護協會是針對因犯罪被害死亡或重傷以及特定之性侵害犯罪，提供被害人或家屬必要之協助，希望藉由第一時間之關懷，撫慰家屬或被害人以渡過被害後創傷的哀痛，犯罪被害後的復原是一條漫長的道路，犯罪被害人保護協會會盡最大努力持續陪伴家屬或被害人。