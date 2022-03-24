《華燈》寶寶真有其人！知情人揭「在條通開酒吧」：相似度99%

▲《華燈初上》吳慷仁飾演寶寶媽媽桑。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

記者施怡妏／綜合報導

《華燈初上3》上線後，除了劇情是一大討論重點，有不少人就點出演員吳慷仁飾演妖嬈、有個性的媽媽桑「寶寶」是最大驚喜，不過在現實生活中的條通，確實真有其人，一名網友驚呼，看到寶寶出場時所有親友都嚇到，不管是語氣或是動作，都像極了那位人物，並透露那人物過去在條通經營酒吧，很有名氣。

原PO在臉書「NETFLIX 新台灣討論區(非官方)」發文，「想問下大家（50、60歲的觀眾），有沒有跟我一樣的感覺？對於看到寶寶出來，與70/80年代的條通某人非常相似」，看到吳慷仁出場超驚訝，因為在當時的台北條通，確實真的有這樣的人，「她非常有名，但名不叫寶寶，基於隱私不透露該人身份，暫以A稱呼」。

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▲原PO透露，不管是語氣還是動作，全跟A一模一樣。（圖／翻攝自FB／NETFLIX 新台灣討論區(非官方)）

他透露，見過A幾次面，手上也有照片，不過不會公開，長相與劇中的寶寶不像，「A過去本身在條通內確實經營酒吧，人目前還活著，印像中交際手腕實屬一流」，身邊好友一致認同，服裝相似度99%，不管是語氣、聲調，甚至連行為舉止、姿勢都像極了A，「不光光是外表，連內心戲透露出的情緒表達也是一模一樣」。

他表示，如果吳慷仁因為飾演寶寶而得獎，一點都不意外，「吳已經不是在演A，而是把一個過去記憶中的某人搬到台前，絕對是做過非常多的功課甚至近距離了解A才能演活A，太厲害了。」

▲吳慷仁《華燈初上》扮演寶寶大獲好評。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

對此，就有網友透露，「劇組做了非常多當時的田野調查，當然吳慷仁在詮釋這個角色的時候也是下了很多的功夫」、「可能資料蒐集時打聽到，就有了這個角色吧」、「有趣的是光的對面現在的確是sugar，連光本身也是sugar」。不少人也大讚吳慷仁的演技，「吳慷仁這部真的演太好」、「詮釋的很好，也轉換的很好」、「我真心覺得寶寶在華燈初上整部戲裡加分不少」。

事實上，林心如曾在幕後特輯透露，在寫劇本時《SUGAR》就只是《光》的競爭對手而已，不過她認為這樣有點無聊，因此實際到條通走一遍，得知一間很著名的第三性公關店，於是把這個資訊分享給編劇杜政哲，也許會給觀眾耳目一新的感覺，因此才有了「寶寶」這個角色。