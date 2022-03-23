0323地震校園現災損！全台103校受損、初估4154萬元

▲花東地區今天地震不斷，全台有感，也導致103所學校出現災損。（圖／翻攝中央氣象局）

記者許敏溶／台北報導

花東地區從今天（23日）凌晨起地牛頻頻翻身，至今大小餘震超過150起，也造成學校損害，根據教育部今下午3時最新統計各級學校災損統計，全台受災學校共有103校，災損金額初估達到4154萬多元，若以縣市區分，高雄市災損1803萬餘元最多，單一學校災損金額最高為高雄市忠孝國小的1557萬元。

根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台各級學校共有103校出現災損，金額初估達到4154萬多元，若以縣市別區分，高雄市災損1803萬餘元最多，其次為苗栗縣1309萬元次之，接著是嘉義縣467萬餘元；但教育部表示，部分學校回報資料有問題，稍晚將會更新。

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▼ 教育部初步統計，0323地震共有103所學校受損，災損金額初估達到4154萬多元。（圖／記者許敏溶攝）

若以受災學校區分，單一學校估計受損最嚴重為高雄市忠孝國小1557萬元最多，該校多間教室天花板輕鋼架變形及掉落，牆面接縫點遭震產生裂縫、水泥掉落、水塔變形及漏水、飲水機水管破裂、電腦主機掉落損壞等狀況，而且教室地板產生1公分寬且長達20多公尺裂隙。

另外苗栗縣頭屋國小災損也有1300萬元，教育部指出，頭屋國小的北側擋土牆出現多處裂縫與傾斜，傾斜程度已超過規範值12倍，地震過後裂縫加大；另外嘉義縣內埔國小也有災損200萬元，災情包括走廊屋頂集水槽漏水、走廊與廁所磁磚剝落、校長室牆壁龜裂、廁所內部水管漏水等。

教育部及國教署校安中心提醒各校，未來仍要注意餘震，也請學校詳查各項設施，如有災損要儘速校安通報，若有危險疑慮之處，也要提醒師生不要接近。