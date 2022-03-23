陸軍21砲指部電腦主機失竊　邱國正要求徹查：相關人員調職

▲國防部長邱國正報告業務概況。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

陸軍第6軍團21砲指部火箭營，日前傳出內部1台電腦主機失竊，陸軍第6軍團指揮部後澄清該主機為一般行政作業用途，沒有洩密疑慮。對此，國防部長邱國正23日上午在立法院外交及國防委員會備詢時表示，會將發生問題的單位人員調職，已經要求陸軍把源頭找出來。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部進行業務報告。無黨籍立委林昶佐質詢時關注，陸軍第6軍團主機失竊事；邱國正回應，這件事從軍官幹部，士官與督導3條指揮管理線調查起，他告訴指揮官，管理出問題，就有責任的幹部調個職務。

國民黨立委馬文君也問及，就算是一般行政作業用主機也可能有不同面向，可能是行政文書、檔案歸檔、收發公文或者參謀作業類，依據她了解這次遺失的資料攸關作戰業務，該單位在2018年也遺失過發射系統定位定向器，但至今還沒有查出來，照理來說營區管控非常嚴謹，為什麼會獨獨遺失該主機？

邱國正回應，任何營區管理都很嚴謹，「看得出來在管理方面有鬆散」，任何一件物品從軍營裡面被竊走就是不對，不管有沒有機密的內容，請陸軍要做一個編組往前追，把源頭給找出來，現在已經在處理當中。