快訊／花蓮近海03:35有感地震　規模5.8「國家警報又響了」

記者柯沛辰／花蓮報導

一夜連6震（編按：不含小區域地震）！花蓮近海23日凌晨3點35分發生規模5.8地震，最大震度4級在台東縣長濱、花蓮縣紅葉，全台搖晃，花蓮、台東民眾手機也收到國家級警報。

▲花蓮縣近海3點35分發生5.8地震。（圖／中央氣象局）

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氣象局指出，花蓮近海23日凌晨3點35分發生規模5.8地震，震央位在花蓮縣政府南方57.6公里，地震深度26公里，最大震度4級在台東縣長濱、花蓮縣紅葉。

其餘各地最大震度，南投縣玉山3級、嘉義縣阿里山3級、雲林縣草嶺3級、花蓮市3級、嘉義市3級、高雄市桃源2級、台東市2級、台中市梨山2級、宜蘭縣澳花2級、彰化市2級、台南縣楠西2級、苗栗縣三義2級、屏東市2級、新竹縣竹東2級、新北市新店2級，其餘縣市則至少都有1級。

地震發生後，網友紛紛在新聞雲底下留言，「好不容易終於睡著」、「又搖…」「都不用睡了」、「真的，還好是小力，大家平安」、「屏東有感」、「好不容易下定決心要睡覺了」、「拜託了，別再來」、「不用睡了，好暈」。

截至發稿時間為止，23日凌晨地震如下（不計小區域地震）：

一、凌晨1點6分，台灣東南部海域發生規模5.4地震，最大震度4級。

二、凌晨1點41分，花蓮縣近海發生規模6.6地震，最大震度6弱。

三、凌晨1點43分，花蓮縣豐濱鄉發生規模6.1地震，最大震度4級。

四、凌晨1點46分，台東縣近海發生規模4.7地震，最大震度3級。

五、凌晨2點37分，台東縣近海發生規模5.3地震，最大震度4級。

六、凌晨3點35分，花連近海發生規模5.8地震，最大震度4級。

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