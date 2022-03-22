斯洛伐克辦事處推烏克蘭藝術家圖畫　拉企業合作慈善製成NFT

▲斯洛伐克經濟文化辦事處也與斯沃伐克公司 Decent (HumanityToken)一同推出慈善項目，分享一位烏克蘭藝術家瑪麗亞的故事，創作精采圖畫，再由Decent公司製作成NFT。（圖／斯洛伐克經濟文化辦事處提供）



記者陶本和／台北報導

俄烏戰爭造成上百萬烏克蘭難民流離失所，外交部透過財團法人賑災基金會成立賑濟烏克蘭難民專戶，截至22日已累計超過7億元善款。此外，斯洛伐克經濟文化辦事處也與斯沃伐克公司 Decent (HumanityToken)一同推出慈善項目，分享一位烏克蘭藝術家瑪麗亞的故事，創作精采圖畫，再由Decent公司製作成NFT。

有關外交部協助處理的捐贈狀況，目前截至3月22日上午累計捐款達新台幣約7億8,800多萬元（折合美金約2800萬）。

外交部表示，3月7日外交部第一次對波蘭捐款1億新台幣（約350萬美元）；3月15日宣布第二波捐贈，再捐波蘭650萬美元（連同首波捐款波蘭350萬美元，捐款波蘭累計總額達1,000萬美元），另捐贈斯洛伐克150萬美元、匈牙利150萬美元、捷克150萬美元，以及立陶宛50 萬美元；3月15日第二波對五國捐款為1,150萬美元（約新台幣3億2200萬美元）。

▼斯洛伐克經濟文化辦事處也與斯沃伐克公司 Decent (HumanityToken)一同推出慈善項目，分享一位烏克蘭藝術家瑪麗亞的故事，創作精采圖畫，再由Decent公司製作成NFT。（圖／斯洛伐克經濟文化辦事處提供）



外交部表示，加總兩波捐款總計1,500萬美元（約新台幣4億2,200萬），善款皆透過我國駐各該國代表處轉致駐在國政府，或其指定的賑濟工作執行機構，用於救助其境內的烏克蘭難民。

此外，斯洛伐克經濟文化辦事處也與斯沃伐克公司 Decent (HumanityToken)一同推出慈善項目，分享一位烏克蘭藝術家瑪麗亞的故事，創作精采圖畫，再由Decent公司製作成NFT。

瑪麗亞這次的設計，透過許多烏克蘭、台灣和烏克蘭獨特而溫暖的國寶，好比特有水果、國花等，以其藝術作品希望喚醒中歐、東歐的奇蹟和傳統。

在水果方面，瑪麗亞創作中，烏克蘭代表櫻桃、斯洛伐克代表山茱萸，而台灣代表鳳梨；國花部分，烏克蘭為向日葵，斯洛伐克為玫瑰，台灣則是梅花；至於動物部分，烏克蘭為鸛，斯洛伐克是羊，台灣則是帝雉。

▼斯洛伐克經濟文化辦事處也與斯沃伐克公司 Decent (HumanityToken)一同推出慈善項目，分享一位烏克蘭藝術家瑪麗亞的故事，創作精采圖畫，再由Decent公司製作成NFT。（圖／斯洛伐克經濟文化辦事處提供）



▼斯洛伐克經濟文化辦事處也與斯沃伐克公司 Decent (HumanityToken)一同推出慈善項目，分享一位烏克蘭藝術家瑪麗亞的故事，創作精采圖畫，再由Decent公司製作成NFT。（圖／斯洛伐克經濟文化辦事處提供）

