婆家人懂體諒她「婚後想一起住」　眾人見目的勸搬：花錢維持婚姻

▲示意圖，與本文無關。（示意圖／達志影像）

記者黃品臻／綜合報導

與另一半結婚後，要不要與婆家人同住向來是備受討論的議題，就有網友好奇，「結婚後跟婆家住的很多嗎」，提到自己和男友已有結婚打算，也曾在婆家住過一陣子，且婆家也不要求婚後一定要生小孩，他為了存錢買房的目標因此考慮是否婚後要繼續住在婆家，不過網友見此則是瘋狂勸退。

該名網友在PTT的WomenTalk板上發文表示，「我最近跟男友有準備結婚的打算，之前有跟婆家稍微住過一陣子，婆家很體諒我們年輕人養小孩不容易，並沒有要求我們年輕人一定要生男、生女或生小孩，也很歡迎我們結婚後繼續住在婆家，陪伴他們老人家。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO提到，雖然公公比較會碎念，也常把老一輩的觀念用在現在生活裡，但由於原PO與男友有共識要一起存錢買房，認為婚後搬出去租房等於多了一筆沒必要的開銷。然而原PO也表示，「看到ptt『婚姻板』血淋淋的案例，感覺這樣子的事情會不會也在我們身上發生，有點煩惱。」

▲原PO猶豫婚後是否要和婆家繼續同住。（圖／翻攝自PTT）

文章掀起熱烈討論，網友們幾乎一面倒地勸退原PO，「同住後婆媳問題就會顯現出來，你自己保重，當然如果你公婆人很好就沒差」、「花錢換得美好婚姻」、「跟同學合租都會因為生活習慣不同吵架翻臉了，跟長輩當然也有可能」、「那是維持婚姻的開銷，不是浪費的開銷」。

另外也有網友指出，不住婆家不僅是因為婆媳問題，「你必須確定，你老公真的以後會搬，不要錢存了卻變卦，你就成為搬出去害他不能孝順的罪人」、「先搬出來住其實反而會比較有心拚自己的房子」、「一般的人想買房一定要給自己一定程度的壓力，才能趕快達到目標買起來，一直待在舒適圈中反而存錢沒有這麼拼命」。