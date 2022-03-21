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iOS「健康App」可記錄經期　手把手教你掌握身體情況

▲iOS健康App。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／台北報導

近年來蘋果致力各種健康監測功能，而iPhone中也內建了「健康」App，可以監測心臟狀況、睡眠等等，配合Apple Watch也有更多功能可以使用，其中也有對女生非常有用的功能，可以監測經期狀況。《ETtoday東森新聞雲》也整理使用的方式，方便用戶紀錄經期。

經期狀況是身體運作的一項警訊，若長期經期狀況不穩定，恐會影響日後懷孕的機率。月經週期不規律是不孕症門診中常見的病人主訴，月經週期紊亂可能跟排卵問題有關，造成女性不孕症，導致自然受孕機率下降。此外，女性月經週期失調也常伴隨內分泌失調的症狀，除了會影響懷孕之外，也可能出現內分泌系統異常的問題。

而要如何使用iPhone監測經期狀況呢？首先打開健康App，找到瀏覽中的經期追蹤選項，點選開始使用，輸入上次經期狀況、持續時間、週期等數據，就可以開始記錄。

▲iOS健康App經期追蹤功能。（圖／擷取自健康App）

▲iOS健康App經期追蹤功能。（圖／擷取自健康App）

▲輸入基本資料後就可以記錄經期。（圖／記者陳俐穎攝）

App中也會詢問目前的身體情況，例如是否懷孕、哺乳、使用避孕等等，之後可開啟用經預測與通知，讓手機提早告訴用戶經期的狀況，也可以開啟受孕窗口預測，讓想懷孕的女性可以參考。

▲iOS健康App經期追蹤功能。（圖／擷取自健康App）

▲iOS健康App中可以調整各項設定。（圖／記者陳俐穎攝）

輸入完後，App會給出一個明確的週期時間表，可以在表中記錄症狀或是事件，例如頭痛、經痛等等，會以紫色的小點標示，而淡紅色的標記則代表下一次的月經預測。開始紀錄後，就可以記錄月經是否準確、規律，若是有看醫生的需求，也可以做為參考資料。

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